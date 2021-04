El verdadero motivo por el que la canción de Álex Casademunt y su hermano Joan no verá la luz

Un accidente de tráfico truncó los planes de Álex Casademunt. El concursante de la primera edición de Operación Triunfo, fallecido el 3 de marzo de 2021 a los 39 años, estaba preparando un nuevo disco cuando ocurrió el fatal desenlace.

Había ya una canción grabada, un dúo con su hermano hermano Joan, que por ahora no verá la luz.

Este lunes adelantaba la noticia una revista del corazón y este martes Rosa, la madre de ambos, ha explicado el porqué de la decisión. "Es muy reciente. Ahora no tenemos tampoco muchas ganas de... De momento no, de momento", ha dicho en declaraciones a Chance de Europa Press dejando abierta la posibilidad de que la canción, y el disco póstumo de su hijo, se publiquen más adelante.

"Joan está también muy afectado y tampoco tiene fuerzas para hacer promoción ni nada de eso. Ahora no es el momento", ha añadido sobre la decisión de su hijo mayor, Joan, de 42 años.

Joan, Álex y Cristina, los hermanos Casademunt

Álex y Joan estaban muy unidos, así lo demostró el hermano mayor del cantante en la carta que publicó en Instagram días después de su fallecimiento. "Un ser muy especial, que era hermano, hijo, amigo, pero que sobretodo era una luz tan inmensa que tenía que volar a las estrellas porque nuestro mundo se le había quedado pequeño", dice en el texto para describir al cantante.

"Estoy seguro que cuidará de todos nosotros como siempre lo ha hecho, con una palabra de aliento, un gesto, una broma, una canción, una tertulia... Porque una parte de él la tenemos con todos nosotros, porque Álex era de todos y seguirá siéndolo. Ahora ya es eterno, y soñaremos siempre con su sonrisa, su alegría espontánea, su bondad, su vigor, y con sus maravillosos ojos azules... El amor que nos tenía era tan grande que lo manifestará en nuestro día a día, con la alegría de nuestros hijos, con una buena noticia, con un abrazo, una caricia, con una decepción y el coraje para superarlo. Alex, t’estimem", continúa Joan hablando de su hermano.

Cristina, la pequeña de los tres hermanos Casademunt, también ha publicado varios mensajes para el cantante. El más emotivo lo escribió esta misma semana.

Junto a una foto en la que aparecen ambos de pequeños, Cristina le da las gracias por todo lo que ha hecho por ella: "Tú me lo has dado todo...mi protector, mi primer beso, tú estabas allí para advertir al chico, que como me hiciera daño, lo lamentaría, mi primer desamor, tú me sacaste de la cama para volver a reír, mi primer perro, lo trajiste de Madrid para darle una buena vida, el padre de mis hijas, tú me lo trajiste a casa para que lo conociera, mi primera hija, que lleva tu nombre, porque tú lo eres todo para mí, el primero en cogerla fuiste tú, tantas y tantas vivencias que me has dado, siempre de mi mano, eres mi hermano el pesado, como te llamo yo, siempre dándome tus mejores consejos, siempre soñando juntos, haremos esto y lo otro, el mismo martes estuvimos soñando juntos, haciendo planes para el fin de semana, me niego a despedirme de ti, mi mente no me lo permite, hablo cada día contigo y esto me mantiene cuerda, tu recuerdo nunca morirá, no lo voy a permitir, te quiero hermano, mi pegatina nos vemos pronto Ledu", dice Cristina, quien poco después de morir Álex compartió un vídeo suyo en el estudio de grabación.