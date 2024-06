Vetusta Morla explica los motivos de su parón y presenta su útimo disco, 'Figurantes'

Los chicos de Vetusta Morla acaban de estrenar su nuevo disco, Figurantes, el séptimo de su carrera. Lo hacen poco después de anunciar que se bajarán de los escenarios una vez termine el verano y los compromisos y conciertos que tenían cerrados. Un parón que, "si todo va bien", frenarán en 2026.

No quieren preocupar a sus fans hablando del descanso. Para ellos es algo habitual en su carrera. "Es algo que hemos hecho siempre. Después de un ciclo de composición y dos años de gira, siempre hemos descansado, pero esta vez se nos han juntado cuatro años sin parar, desde la pandemia. Hemos hecho dos bandas sonoras, dos documentales, un disco en directo y otro de estudio. Hemos visto las cifras y hemos dicho 'vamos a parar un poquito", se sinceran.

Antes de este descanso, Vetusta Morla cantará en directo este nuevo disco, en el que se incluyen temas como Puentes y Catedrales, un doble single. "En el disco le damos el protagonismo a nuestro público. Es un concepto muy chulo, porque hay que valorar el papel de los figurantes en nuestra vida, los que no son protagonistas, pero están ahí", cuentan Pucho, Jorge y Álvaro sobre este nuevo trabajo que llega sin videoclips ni gira propia.

"Si no están ellos, se cae el armazón, y hay que poner el foco en todo esto. Puede ser conceptos, personas o perros", amplían sobre lo que les ha inspirado para crear esta idea: "Hay canción, Figurantes, que habla de esto".

Crearon y grabaron el álbum en medio de una gira. No sabían a dónde iban ni tenían pretensiones por crear un disco, pero así terminó sucediendo. "Solo queríamos hacer canciones, juntarnos y hacer música. Ha habido veces que han pasado tres años para poder juntarnos a hacer música, y es la primera vez que en medio de una gira no hemos querido hacer más bolos para esto. Eran canciones que al principio no tenían ninguna relevancia, pero se han acabado convirtiendo en eso", explican.

Hace solo unos días, Vetusta Morla se unía a Valeria Castro en un emotivo concierto para abrir la temporada del Teatro Monumental junto a la Orquesa Sinfónica y el coro de RTVE. Siempre les emociona llevar a cabo algo tan especial y no es la primera vez que lo hacen. Con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia ya colaboraron en un disco solidario tras el terremoto que sacudió Lorca.

Aunque Figurantes llega como una especie de despedida, los fans lo han recibido con los brazos abiertos en vez de con tristeza. "Es un álbum que habla de emociones, que mira mucho para adentro, mucha gente se ha sentido identificada", reflexionan.

Madrid, Tenerife y Lleida son algunas de las próximas paradas de Vetusta Morla. Sus conciertos en los festivales son los que más se llenan, son líderes absolutos del escenario principal. No son pocos los que además aprovecha para pedirles entradas. "Hasta mi hermano me pidió y no tenía para él", dice Álvaro, disculpándose.

