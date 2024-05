Vetusta Morla estrena 'Figurantes', su último disco antes de bajarse de los escenarios

Este viernes se estrena el nuevo disco de Vetusta Morla Figurantes, el séptimo de una carrera a la que pondrán freno una vez terminen los conciertos que ya tenían programados para verano. La banda liderada por Pucho anunciaba hace poco más de un mes que el cansancio les había pasado factura y necesitaban un parón para coger fuerzas. "El nivel de exigencia musical y extramusical es, en ocasiones, enfermizo. Necesitamos apartarnos para fortalecernos, es una cuestión de salud", explicaban.

Un descanso que"si todo va bien" tiene fecha de reinicio: 2026. Hasta entonces, sus fans podrán disfrutar al completo de Figurantes, su último disco de estudio. El álbum fue grabado durante los descansos de la gira de Cable a Tierra (2022/23) cambiando el habitual proceso condensado de composición por visitas periódicas a diferentes estudios para terminar de dar forma a once canciones que les venían rondando desde hacía tiempo.

Se puede decir entonces que Figurantes es un disco de una libertad formal muy grande, sin líneas rojas, sin ningún mapa que a priori que marcase la dirección a seguir. Vetusta Morla ha usado todos los instrumentos, procesos y técnicas aprendidas en sus más 25 años de carrera para construir esta poderosa colección de canciones. Aparece la banda sonando a banda: enérgica, grabando juntos en la misma sala y también la banda que busca nuevos caminos de producción en el estudio, muchos de ellos desconocidos para el propio grupo, para llegar siempre al mismo destino, la canción.

Canciones que llegaron en medio de la vorágine de una gira de más de dos años por Europa y Latinoamérica. Que llegaron sin que nadie las esperase y acabaron convirtiéndose en fundamentales, de ahí el título del disco.

Los figurantes son esos personajes que aparentemente no tienen una función importante en una historia. No salen al proscenio al terminar la función para recibir el aplauso del público y la impresión que dejan en nuestra memoria es fugaz. Los figurantes no son necesariamente personas; también los gestos, palabras, lugares, emociones y hasta las ausencias pueden serlo. Son la tramoya imperceptible de la realidad y de lo que nos sucede.

Tracklist Figurantes

1. Puentes

2. ¡Ay, Madrid!

3. La Sábana de mis Fantasmas

4. Figurantes

5. Catedrales

6. Parece Mentira

7. 1, 2, 3, Big Bang

8. Cosas que Hacer un Domingo por la Tarde

9. La Derrota

10. Nadadoras

