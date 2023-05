Vicco canta al desamor y la rebeldía en 'Todo me da igual', su nuevo single

El Benidorm Fest no lo gana solamente el artista que consigue representar a Eurovisión y Vicco es el mejor ejemplo de ello. La catalana se presentó con Nochentera, un tema alegre y festivo que llegó a ser el más escuchado en las plataformas. Quedó tercera y supo aprovechar mucho el tirón de este single.

Después de lanzar hace un mes Me muero x ti, ahora ha estrenado una nueva canción Todo me da igual, donde canta al desamor y la rebeldía. En esta cuenta la historia de una pareja que ha roto pero ella decide pasar de ese tema ya y disfrutar de la vida.

La artista lo ha anunciado a través de su cuenta de Instagram, donde ha compartido una pequeña parte de la canción. En el clip se la puede ver a ella con un look muy dosmilero y el maquillaje corrido, como si hubiera llorado. "TODO ME DA IGUAL ya disponible Espero q os gusteeeeeeeee", ha apuntado.

Vicco ya reveló durante su entrevista con Chenoa en Tómatelo menos en serio el título de esta canción y que saldría durante mayo. De hecho, era la primera vez que hablaba de ello, aunque sí la había cantado en algunos de sus conciertos y los fans estaban deseosos de que la lanzara.

Letra completa de 'Todo me da igual'

[Verso 1]

Lo clavé y no soy vidente

Que en mi futuro no estabas presente

Desde el minuto uno, hemos teni'o mala suerte

Y es que en verdad, me cansa tener que esperar

A que tú me vuelvas a hablar

Se me han quita'o las ganas de verte (Las ganas de verte)

Y va a ser mejor que siga por otro lado

Ya no te quiero en mis suеños (Ah-ah)

No tengo ganas de tenеrte (Yeah-eh)

[Pre-Estribillo]

Tengo la sensación de que entre tú y yo

Quedan mil cosas pendientes que hablar

Y voy a hacerte el favor de ahorrarte tiempo, amor

Y solamente te voy a cantar

[Estribillo]

Todo me da igual

Porque esta noche me siento inmortal

Lo he pasado mal

Pero esta noche todo me da igual

Todo me da igual

Todo me da igual

[Verso 2]

Lo dejo escrito en esta canción

Pongo punto y final a esta situación (Mmh)

Necesito cuidar mi reputación (Mmh)

Porque te estás portando como un ca— (Shh)

Casi, casi se me para el cora

Por ti, por ti pierdo mis neuronas

Casi, casi que me vuelvo loca

Por ti, por ti

[Pre-Estribillo]

Pero tengo la sensación de que entre tú y yo

Quedan mil cosas pendientes que hablar

Y voy a hacerte el favor de ahorrarte tiempo, amor

Y solamente te voy a cantar

[Estribillo]

Todo me da igual

Porque esta noche me siento inmortal

Lo he pasado mal

Pero esta noche todo me da igual

Todo me da igual (Todo me da igual, todo)

Todo me da igual (Todo me da igual, todo)

Todo me da igual (Todo me da igual, todo)

Todo me da igual (Todo me da igual, todo)