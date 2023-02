Vicco llega a la final del Benidorm Fest como una de las favoritas. La canción Nochentera consiguió 135 puntos en la segunda semifinal, siendo la segunda más votada de la gala del jueves.

Es una canción para venirse arriba y que habla sobre ese momento "en el que te gusta una persona y haces lo que sea para verla". "En este caso, monto una fiesta en mi casa y cuento todo lo que va pasando en esa fiesta: desde cómo me preparo a lo grande que es la cola de gente que está esperando para entrar y el momento en el que me encuentro con esa persona", explica Vicco.

Hay una cola que tela

Pero, ven con quien quieras (uoh)

Noche ochentera

To'a la noche entera

Cógeme la cadera

Que bailamos la lenta tú y yo

Vicco, una artista de familia

La música corre por las venas de esta cantante catalana de 26 años, cuyo nombre completo es Victoria Riba. Su abuelo cantaba ópera, su madre canta desde pequeña y su padre toca el bajo en un grupo desde que era adolescente. En su casa tienen una sala en la que hay varios instrumentos musicales, entre ellos el piano, que Vicco toca desde los nueve años.

Además de piano, Riba ha estudiado canto, lenguaje musical, armonía, solfeo y dejó sus estudios de Genética y Enfermería para estudiar Producción Musical en la escuela Microfusa en Barcelona.

Fue precisamente dos meses después de empezar a tocar el piano cuando empezó a componer sus propias canciones, y cuando era adolescente formó Carpanta, un grupo junto a sus dos hermanas y dos amigos de su pueblo. En el grupo, Victoria no cantaba, sino que tocaba el teclado y era su hermana mayor la vocalista.

Alejandro Sanz, su padrino

Siendo muy pequeña, Victoria empezó a publicar vídeos en YouTube haciendo versiones de artistas como Beyoncé, Christina Aguilera o Whitney Houston, con el objetivo de que alguien se fijase en ella y le diese una oportunidad en el mundo de la música.

En lugar de en las redes sociales, esta oportunidad le llegó cuando una compañera del instituto quedó fascinada viéndola cantar en varios eventos y le pidió que le enviase material para enseñárselo a su padre, productor musical.

"El manager me escribió un mail donde decía que le había enviado mis vídeos a un amigo muy especial, del que no me decía el apellido, que se llamaba Alejandro y nada más para que no me pusiera nerviosa", explicó en una entrevista para Divinity hace unos años.

Cuando descubrió que ese tal Alejandro no era otro que Alejandro Sanz, no podía creerlo. Y fue todavía más increíble cuando el artista la fichó como telonera para algunos de sus conciertos de la gira Sirope, en 2015.

Fue precisamente Alejandro Sanz quien le sugirió que empezase a componer en castellano en lugar de inglés, para empezar por el mercado nacional. "La verdad es que me costó un poco el periodo de adaptación de los temas pero me siento muy cómoda cantando en castellano y ahí está el disco", explicó en la mencionada entrevista haciendo referencia a su debut, Mírame.

En una entrevista con El HuffPost reconoció que ha perdido el contacto con el cantautor. "Con los años yo he seguido mi propio camino. Pero quizá, en algún momento, volvamos a hacer algo juntos", expresó.

Ha compuesto para Edurne, Natalia Lacunza o María Escarmiento

Tras estudiar producción musical, Victoria fichó como compositora y letrista por Warner Chappell, lo que le ha llevado a componer y producir canciones para otras artistas como Edurne, Natalia Lacunza, María Escarmiento, Eva B, Mireya Bravo, Samantha o Thalia, entre otras.

En 2019 una de sus canciones fue elegida para la preselección de Eurovisión, Muérdeme de María Escarmiento (Operación Triunfo), pero no consiguió representar España con su tema.

Esta vez vuelve a intentar representar a España en el Festival de la Canción con Nochentera, un tema compuesto y cantado por ella misma.

Sazza, su pareja con la que comparte su pasión por la música

Actualmente la cantante comparte su vida con otra artista que vive con pasión el mundo de la música, al igual que ella. Se trata de Sara Sanz, más conocida como Sazza, una cantante valenciana con raíces cubanas que cuenta con 32.000 seguidores en Instagram.

Ambas cantantes tienen un nombre artístico muy parecido: cinco letras, dos sílabas y doble consonante en medio de la palabra ¿Destino o casualidad?

Además, las artistas no ocultan su amor y, de cuando en cuando, comparten fotos juntas entre sus photodumps en Instagram, y no pueden hacer mejor pareja.

Sazza se definió en una entrevista con Official Press como "mocatriz", una mezcla de modelo, cantante y actriz, aunque, de pequeña tiraba más para la música clásica y la pintura. Su primer single se llama Rayito y su música está influenciada por artistas urbanos como Rels B o Beret.

¿Veremos a a pareja colaborar en alguno de sus temas?