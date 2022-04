MARAVILLA

El vídeo de Olivia Rodrigo y Conan Gray cantando 'The One That Got Away' de Katy Perry

Sorpresa para los fans de Olivia Rodrigo que acudieron a su concierto en Vancouver. La artista californiana invitó a subirse al escenario a su amigo Conan Gray y juntos versionaron la canción The One That Got Away de Katy Perry. Escucha cómo suena.