Virginia Maestro responde a Esther Aranda tras llamarla 'mustia': "Tiene mucha gracia"

Hace muchos años de la emisión de Operación Triunfo 2008, sin embargo, parece que hay heridas que todavía no han cerrado. Hace varias semanas, laexconcursante Esther Aranda acudió al programa Querido hater y acusó a la ganadora de esa edición, Virginia Maestro, de ser "una mustia".

Sin embargo, esta última ha sido la invitada de esta semana del mismo programa y no ha querido callarse: "Ante todo, es muy difícil que yo me enfade con ella, porque con ese acento tiene mucha gracia incluso diciéndome que soy una mustia".

La ganadora de este certamen también le ha mandado un recadito a Esther: "Si no sabéis lo que es, es una lechuga. Yo como mucha lechuga, está muy rica, yo estoy muy rica. Me hace mucha gracia, se me hace tierno porque de pronto han pasado 14 añazos y ella lo revive con entusiasmo", ha contado.

Por qué Virginia Maestro no está en el grupo de WhatsApp de OT2008

"Ella no cantaba mal. A mí no me molaba mucho, si hubiera sacado un disco no me lo hubiera puesto en casa", ha revelado Virginia sobre Esther.

Aranda también confesó en su charla con Malbert que Maestro no está en el grupo de WhatsApp con sus compañeros de edición, algo que esta última ha querido aclarar: "Todo lo que dice se me hace coherente y sincero con cómo se portó ella en su momento, me casa bien con que ella esté en ese grupo de Whatsapp".

A pesar de los años, Esther Aranda no ha sido capaz de dejar atrás sus problemas de Operación Triunfo 2008, aunque parece que su compañera sí.