"No volvemos, nunca nos hemos ido": El Último de la Fila presenta su nuevo disco 'Desbarajuste piramidal'

Nuevos arreglos y variaciones en la instrumentación, pero las mismas letras y los mismos creadores. Manolo García y Quimi Portet vuelven como El Último de la Fila 25 años después de decir adiós con Desbarajuste piramidal, un álbum que contiene 24 regrabaciones de sus grandes canciones. Desde Insurreción y Como un burro amarrado en la puerta del baile hasta Dulces Sueños o Querida Milagros.

Disolvieron el dúo cuando estaban en su punto más álgido y comenzaron carreras en solitario, pero su identidad artística sigue tan vigente como su poder de convocatoria. Este miércoles presentaban el proyecto ante la prensa en la sala Galileo Galilei de Madrid, donde los autores han explicado el cómo, el cuándo y el porqué de este disco.

El origen: la nostalgia y la memoria

Los recuerdos de sus años juntos brotaron cuando volvieron a meterse en el estudio para unos compromisos profesionales. "Fue hasta tres veces, como si los Dioses estuvieran de guardia", evoca Manolo García. Unos encuentros cara a cara que despejaron la niebla de la distancia y prendieron la mecha de revisar sus discos: "La nostalgia y la memoria es como un disco duro, la gasolina emocional que tienes a la hora de ponerte a escribir. No somos jóvenes y racionar esa nostalgia es lo que ha hecho que el disco llegue a buen término".

A cada sesión de grabación le seguía una reunión para comer y su correspondiente sobremesa. Un buen vino, siempre necesario para el lirismo, sirvió de empuje estos dos últimos años. Sin planes sesudos y trabajando de manera sencilla, con la música y las canciones por encima de todo. "Es la alegría de saber que compartes vida. Cuando la gente te para por la calle y te dice 'fui feliz en este concierto o con esta canción'. Eso es un premio", dice García.

"Nunca nos hemos ido y nunca volveremos, estamos ahí en forma de canciones"

La inmortalidad de las canciones les ha dado perpetuidad. Fueron la banda sonora de los 80 y 90; y lo siguen siendo de todo aquel que continúe escuchando su repertorio. "No, no volvemos, nunca nos hemos ido y nunca volveremos, estamos ahí en forma de canciones". Para Manolo García, El último de la fila es como Radio Futura, o como Los Brincos. Siempre han permanecido.

No habrá gira, pero quizá sí nuevas canciones

Reiterándose en que no hay premeditación comercial fría y calculada, lo que no descartan es que nazcan nuevas canciones. "No es improbable", aventura García, que hace unos días anunciaba que el próximo 2024 arrancará una gira en solitario por España tras las cancelaciones del año pasado por problemas de salud. "Hace dos días no sabía si iba a tener whisky center, como a mí me gusta llamarlo". Su vuelta a los escenarios es una coincidencia que insiste, no tiene nada que ver con este reencuentro: "Somos gente bastante limpia. Nos dedicamos a esto, pero nos puede la pureza".

Descartada queda su gira como El Último de la Fila. "Agradecemos la ilusión de la gente, pueden pasar miles de cosas, pero cuando nos disolvimos seguimos siento músicos. Tenemos nuestras carreras y eso lo hace diferente", sostiene Quimi, que deja la puerta abierta a un futuro con nuevas canciones.

Desbarajuste Piramidal suma una nueva obra a su catálogo, pero aunque no lo hubieran publicado, El Último de la Fila siempre ocupará un lugar destacado en la historia del pop nacional.