Whigfield, cantate de 'Saturday Night' opina sobre 'Las Babys' de Aitana

Aitanaacaba de lanzar Las Babys, un tema de su disco Alpha, en el que hace sample a la conocida cación Saturday Night.

La artista tomó esta decisión en la fiesta de despedida del 11 Razones Tour, cuando ella y todos sus amigos iban a hacer el famoso bailecito de este hit y Sebastián Yatra se quedó flipando porque no sabía que iban a hacer ni se sabía el baile.

Se trata de una canción muy pegadiza que antes de estrenarse ya se postulaba como la canción de verano, cuya idea ha conquistado a Whigfield, la propia vocalista de Saturday Night.

"He visto el vídeo y me parece muy guay. Es fantástico que alguien coja la idea para hacer otra canción. Si han pedido permiso a los autores que la usen para lo que quieran; la música debe ser libre. La chica es bonita y si así se consigue que el tema pase a los jóvenes, me parece bien", ha contado la cantante danesa de 53 años a S Moda (El País).

Y es que Sannie Carlson —nombre real de la cantante— está muy feliz de que su canción, que ha definido como feliz, simple y repetitiva, pase de generación en generación y siga viva gracias a homenajes como el de aitana (siempre que quede bien cerrado el tema de los derechos de autor, algo muy importante en el mundo de la música y que tantas demandas genera).

Ahora la catalana ha tomado el testigo de Sannie para convertirse en la artista que pone a bailar a personas de todas las edades con su hit.