Will.i.am adelanta el posible regreso de Black Eyed Peas en el Carnaval de Brasil: "Hicimos un álbum"

Hace ocho años los integrantes de Black Eyed Peas decidían emprender caminos por separado... Pero parece que un posible regreso del grupo podría estar a la vuelta de la esquina, tal y como ha detallado Will.i.am.

Los grupos están volviendo, siguiendo una moda de reconciliación sobre el escenario para remover la nostalgia de los fans. Y parece que Balck Eyed Peas podría hacer lo mismo este mismo 2026.

Así lo ha confirmado Will.i.am en el espacio radiofónico LG xboom, donde el artista ha sido claro con la posibilidad de volver a subirse al escenario con los otros tres músicos que dejaron Black Eyed Peas hace ocho años para emprender carreras en solitario.

Estos años, los artistas sí se ha subido en alguna ocasión al escenario para interpretar canciones del grupo, pero esto parece que sería un reencuentro oficial, incluso con música nueva.

Además, el cantante ha dado detalles, dejando claro que ya hay un proyecto preparado para ser desvelado en Brasil: "Hicimos un álbum para el Carnaval [...] Y somos yo, Taboo, Apl y Fergie. Esto va a ser épico".

"Si nosotros podemos recuperar el grupo que teníamos entre 2003 y 2011 de los Black Eyed Peas, eso tiene que pasar en Brasil, en el carnaval, ese es el objetivo. Así que, brasileños, ya lo habéis escuchado", ha apuntado el artista.

No obstante, todavía no es una confirmación oficial, pues faltaría la artista por subirse a esta propuesta, y a ella se ha dirigido Will.i.am en espacio radiofónico: "Esto es para Fergie: 'Ya sabes lo que tenemos que hacer y tenemos que hacerlo en Brasil. Te amo'. Es mi hermana".

El reencuentro con Fergie

Estas palabras del músico llegan justo pocas semanas después de un reencuentro de lo más inesperado. Tras ocho años separados, Fergie se reunió con el resto de sus compañeros de Black Eyed Peas en lo que pareció una quedada íntima y divertida.

"Finalmente pudimos reunirnos, compartir y celebrar nuestros cumpleaños juntos. Qué noche tan especial con mis hermanos, llena de tanto amor", expresó la cantante junto a fotografías con Will.i.am, Taboo y Apl.de.Ap, lo que provocó el gran rumor de una vuelta inminente de la banda.

De hecho, esta teoría fue alimentada por la respuesta al post de la cuenta oficial de Black Eyed Peas: "Los logros son diferentes cuando se comparten en familia. ¡Siempre con mucho cariño!".

Ahora, Will.i.am pone sobre la mesa esta posibilidad, ante la que parece que solo queda por confirmar la voz femenina para subirse al escenario junto a sus compañeros.