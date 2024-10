Yarea estrena 'Loba', su melancólica nueva canción: "Ojalá no hubiera escrito este tema"

Yarea desearía no haber escrito nunca Loba, su recién estrenada canción donde se abre en canal y que estuvo a punto de quedarse fuera del segundo disco de su carrera, Involuntario, el cual verá la luz el 15 de noviembre. El álbum "habla de cosas que sientes sin quererlo, sin posibilidad de evitarlo", asegura la artista.

"Hay un tema que escribí hace un tiempo, cuando me enfrenté a una de las sensaciones más confusas de mi vida", dice Yarea sobre Loba. "Es un tema personal, un tema triste, un tema que duele y que hace daño. Loba es una canción que entró y salió del disco, que cambió de forma mil veces, pero que al final tenía que estar. Porque sé que muchos la vais a hacer vuestra", asegura.

La artista, que también ha colaborado en la composición de la última canción de su marido Dani Fernández, lanza así un sencillo melancólico, oscuro y profundamente sincero.

La letra de Loba deja entrever la historia de una relación basada en la desconfianza y la frustración, donde el rencor parece perseguir a su protagonista: "Te has quedado callado / Que no has dicho nada mientras se me junta el pecho con la espalda / Y te hago preguntas a ver si resulta que así se me calma / Esta sensación de no conocer a quien tengo en mi cama", canta Yarea.