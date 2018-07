Pearl Jam estrena la película Pearl Jam Twenty y publica disco, DVD y libro

Pearl Jam Twenty se estrenará en cines de todo el mundo el próximo 20 de septiembre en un pase único, para proyectarse normalmente a partir del 23 de septiembre. Tras este estreno en cines, Pearl Jam Twenty se emitirá por primera vez en la televisión estadounidense el 21 de octubre y el DVD con la película se publicará en todo el mundo el 25 de octubre. El CD con la banda sonora del filme se lanzará el 20 de septiembre.

Al mismo tiempo, el 13 de septiembre se publica el libro Pearl Jam Twenty por las editoriales Simon & Schuster en Estados Unidos y Atlantic Books en Europa. Es una crónica de la historia de la banda en las dos décadas pasadas escrita por el veterano músico y periodista Jonathan Cohen y por Mark Wilkerson, con una introducción de Cameron Crowe, entrevistas con los miembros de la banda y con Bruce Springsteen, Neil Young y Dave Grohl.

La película Pearl Jam Twenty recorre la vida de la banda desde los años de su formación hasta el éxito, con los periodos de caos, el paso por el lado oscuro, la consolidación de la amistad y el sistema de trabajo. Es un filme sobre la libertad creativa que ha permitido a Pearl Jam conservar sus seguidores y mantener su amor a la música. “He querido reflejar lo mejor del pasado y del presente de Pearl Jam y ofrecer al público un documento de amor a la música, protagonizado por un grupo que se ha ganado a pulso su presencia en la historia del rock” dice Cameron Crown, que fue el colaborador más joven de la revista Rolling Stone en toda su historia. “Sólo podía hacerlo con Pearl Jam y estoy muy satisfecho de haber tenido la oportunidad de realizarlo”. Cameron Crowe ha dirigido películas como Elizabethtown, Vanilla Sky, Casi famosos, Jerry McGuire o Solteros.

Cameron Crowe conocía muy bien a Pearl Jam cuando comenzó su carrera, pertenecía a su círculo y ha mantenido la amistad a lo largo de los años como periodista de Rolling Stone en Seattle. Veinte años después de la formación de la banda, Eddie, Jeff, Stone y Mike autorizaron a Crowe para contar su historia. Nadie mejor que él. Paralelamente al estreno del filme, Pearl Jam dará dos conciertos los días 3 y 4 de septiembre (Día del Trabajo) en el Alpine Valley Music Theatre de East Troy (Wisconsin, Estados Unidos). En estos conciertos, la banda de Seattle tendrá como invitados a The Strokes, Queens of the Stone Age, Mudhoney, John Doe, Joseph Arthur, Glen Hansard y Liam Finn, entre otros artistas. Después, entre el 7 y el 25 de septiembre, Pearl Jam hará una gira de diez conciertos en Canadá (Montreal, Toronto, Ottawa, Hamilton, Winnipeg, Saskatoon, Calgary, Edmonton, Vancouver), destinando dos dólares de cada entrada a la entidad benéfica Vitalogy Foundation.