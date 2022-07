Te interesa Por qué están tan de moda las semillas de lino: estos son todos sus beneficios

Está claro que para muchos salir por la noche (o por el día, no importa cuándo) a pasar un buen rato va acompañado de “tomarse algo” y, no nos engañemos, ese “algo” suele tener alcohol. Hasta ahí todo bien, pero entonces tu cabeza recuerda que el alcohol tiene muchas calorías. Y saltan todas las alarmas… Sin duda, ese es el momento de saber cuál es la bebida alcohólica que menos engorda.

Y no solo eso, también deberás recordar —si te mantienes lo suficientemente sereno o serena— otros consejos que no te vendrán nada mal para evitar coger kilos estando de fiesta.

Así pues, vamos al grano. Obviamente las bebidas alcohólicas con menos calorías son las que mejor le vienen a nuestra figura. Si tenemos en cuenta que los grados de alcohol aumentan dichas calorías, son las bebidas más suaves las que menos engordan. Eso sí, siempre que no abusemos de ellas. Porque una cerveza quizás no aporte demasiadas calorías, pero diez sí.

Cerveza. Dependiendo del tipo de cerveza y de la graduación, los 100 mililitros de esta bebida te aportan entre 30 y 50 calorías. Obviamente las light son las que menos engordan, mientras que algunas artesanales, aunque estén realmente buenas, ayudan más a que salga el incómodo michelín. La típica caña de unos 200 ml suma alrededor de 70 kilocalorías.

Dependiendo del tipo de cerveza y de la graduación, los 100 mililitros de esta bebida te aportan Obviamente las son las que menos engordan, mientras que algunas artesanales, aunque estén realmente buenas, ayudan más a que salga el incómodo michelín. La típica caña de unos 200 ml suma alrededor de 70 kilocalorías. Sidra. Aunque es menos popular (excepto en algunas provincias), la sidra también es una buena opción cuando sales a tomar algo. Claro que tiene el mismo “problema” que la cerveza: la poca graduación y lo apetecible que es tomarla fresquita invita a repetir no una, sino varias veces. En el caso de esta bebida hecha a partir de manzanas le regalará a tu cuerpo unas 40 cal cada 100 ml.

Aunque es menos popular (excepto en algunas provincias), la sidra también es una buena opción cuando sales a tomar algo. Claro que tiene el mismo “problema” que la cerveza: la poca graduación y lo apetecible que es tomarla fresquita invita a repetir no una, sino varias veces. En el caso de esta bebida hecha a partir de manzanas le regalará a tu cuerpo Vino. Aumentamos los grados de alcohol y con ellos el nivel calórico. Como te puedes imaginar, no todos los vinos engordan igual porque no tienen el mismo azúcar. Por regla general, oscilan entre las 65 calorías y las 120 por cada 100 ml. En cuanto a los tipos, los tintos secos son los que menos calorías (y carbohidratos) le aportan a tu organismo, mientras que los blancos dulces son los que más engordan, a pesar de que suelen tener un poco menos de graduación. En el caso del vino, suele ser considerada la bebida alcohólica más sana y beneficiosa para el cuerpo cuando se toma con mucha moderación, aunque en el tema que nos ocupa engorda más que la cerveza o la sidra.

Como puedes ver, todas estas bebidas son las que sueles pedir cuando se sale “de cañas”, pero llega un momento en el que decides que es hora de algo más fuerte. En ese caso, es conveniente saber cuáles son las bebidas alcohólicas con menos calorías entre las que tienen una mayor graduación y que suelen estar presentes en la mayoría de combinados y cócteles.

Pues bien, debes saber que la ginebra, el ron y el whisky (por supuesto, dependerá del tipo de cada una de ellas) suelen sumar unas 244 Kcal por cada 100 ml. Es decir, cuando pides un cubalibre (ron con cola), un RAF (ginebra con cola) o un whisky-cola, debes saber que estarás ingiriendo unas 205 calorías (122 del alcohol y otras 83 de la botella de 200 ml de refresco). Y no, no creas que la tónica tiene menos azúcar. Por lo tanto, si lo tuyo es el gin-tonic y no quieres engordar, pídelo con tónica light.

Consejos cuando se bebe alcohol

Además de saber cuál es la bebida alcohólica que menos engorda, conviene que tengas en cuenta otros factores que van a multiplicar las calorías que vas a consumir. Y aunque en el momento de hacerlo te dará lo mismo, al día siguiente probablemente te preguntes “¡¿por qué?!”. Por lo tanto, apunta:

Como te acabamos de apuntar, no olvides que aunque optes por las bebidas alcohólicas con menos calorías, si te las tomas en forma de combinado (un cubata, una copa, un cacharro…), le vas a añadir las calorías del refresco . Y si este no es light , imagina la bomba calórica que te estás tomando.

. Y si este no es , imagina la bomba calórica que te estás tomando. No te infles a frutos secos, ni a dulces… porque aumentarán tu sensación de sed y beberás más. Es decir, al aumento de calorías por el alcohol tendrás que añadir las que te estás comiendo con los aperitivos.

porque aumentarán tu sensación de sed y beberás más. Es decir, al aumento de calorías por el alcohol tendrás que añadir las que te estás comiendo con los aperitivos. Al beber alcohol, tu cuerpo necesita regular tu nivel de azúcar, lo que te dará ganas de comer. De ahí que cuando vuelves a casa después de haber bebido bastante, tiendes a devorar todo lo que encuentres a tu paso. Así que, lo mejor no solo será que bebas agua de vez en cuando, sino que optes por aquellas bebidas que menos engorden, ya que el momento “me como la pizza fría y seca” parece inevitable.

Como puedes comprobar, salir de fiesta no ayuda a mantener tu peso ideal. Así que no estará mal que cuides lo que bebes, que bailes para quemar las calorías que te estás bebiendo y que leas los contenidos de nuestra sección Estilo de Vida para saber qué le viene mejor a tu cuerpo.

