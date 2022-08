Todo el mundo lo ha sufrido alguna vez (tú también y lo sabes) y al principio incluso hace gracia. Pero después de un rato emitiendo el fastidioso sonido acompañado de pequeños botes solo se piensa en una cosa: cómo quitarse el hipo.

Has escuchado todo tipo de remedios y algunos seguro que te parecen de lo más bizarros. Sin embargo, parece que tienen algo de efectividad, ya que “simplemente” se trata de devolver la respiración a su ritmo normal.

¿Por qué tienes hipo?

Antes de que aprendas cómo se quita el hipo, debes saber por qué se produce. Es muy sencillo. Nuestra respiración tiende a llevar en todo momento una cadencia normal. Esto significa que cuando inhalamos, el diafragma desciende, mientras que cuando lo expulsamos, asciende para que podamos expulsar el aire de los pulmones.

Pues bien, puede darse el caso de que este mecanismo se vea alterado por alguna contracción algo brusca (no te preguntes cómo ni cuándo, porque es posible que ni te des cuenta). En ese momento el diafragma ya no va al ritmo de la respiración por lo que se produce el hipo, y así seguirá hasta que vuelva a acompasarse.

Causas del hipo

Pero ¿qué puede provocar que aparezca el maldito hipo? En cuanto a las causas que pueden llevarte a experimentar el molesto y constante “¡hip!”, apunta las siguientes:

Comer como si no hubiera un mañana, es decir, engullir mucho y muy rápido.

Tomar bebidas con gas.

Fumar.

Beber alcohol.

Atiborrarse a picante.

Sufrir alteraciones en el estómago.

Estar de los nervios.

Tener alguna cirugía intestinal.

Padecer alguna enfermedad que tienda a irritar el diafragma.

Cómo quitarse el hipo

Por regla general, la mayoría de las personas sufre alguna vez un ataque de hipo —recurrente o agudo—, es decir, no dura más de 48 horas. De hecho, lo habitual es que pase en unos minutos. Por lo tanto, poco te importará saber por qué se ha producido. Solo quieres que te digan cómo se quita el hipo y respirar normal. Sin embargo, debes saber que se dan casos en los que se mantiene en un intervalo de dos días y un mes (de tipo persistente) o que incluso supera este periodo (rebelde o refractario). Con toda probabilidad, será necesaria medicación.

Pero ese no es el tema que nos ocupa. Así que a continuación apuntaremos algunos remedios caseros para saber cómo quitarse el hipo:

El vaso de agua fría

Sin duda un remedio bien sencillo. Coges un vaso, lo llenas de agua fresquita y bebes unos traguitos. El contraste de temperatura te ayudará a frenar el hipo.

Bebe agachado

Otra opción es inclinar el cuerpo hacia delante y tratar de beber en esa posición. Como te va a costar un poco más, quizás contengas la respiración y consigas tu cometido.

Aguanta la respiración

Como has leído, el hipo surge porque la respiración y el movimiento del diafragma “han perdido el compás”. Por ello, si aguantas la respiración es posible que vuelvan a coordinarse.

La bolsa de papel

Este remedio parece de película, pero si respiras dentro de una bolsa de papel, quizás consigas detener el sonido “¡hip!” y los botecitos que das cuando aparece.

El susto

Todo un clásico. Alguien te ve con hipo y trata de asustarte para eliminarlo. Generalmente no lo logra (asustarte), pero al menos ahí queda el intento. Eso sí, si de verdad te asustas, puede que se provoque otra contracción brusca que contrarreste la que originó el proceso.

El estornudo

Como verás, todos los remedios tratan de interrumpir la respiración para que el diafragma retome su ritmo normal. Así que simular un estornudo es una opción más (y muy teatral).

La cucharada de azúcar

No se trata de tomarse un poco de azúcar de golpe, sino que deberás dejarlo en la boca un rato. Si a la primera no se frena el hipo, puedes probar una segunda vez… pero tampoco te pases, que no es nada sano seguir repitiendo.