¿Cómo sería la vida en Instagram sin ‘likes’? La actualización que hace peligrar ‘la burbuja’ de los influencers

La mayor pesadilla de los influencers está cada vez más cerce de hacerse realidad. Instagram está probando ya en la nueva actualización, que no muestra el número de likes que tiene cada publicación.

Australia, Brasil, Canadá, Irlanda, Italia, Japón y Nueva Zelanda son los países elegidos por Instagram para poner en marcha su nueva actualización, que esconde el número de 'me gusta' de cada publicación.

Así, la empresa pone en marcha su plan para que los usuarios se centren en la calidad y no la cantidad de las publicaciones. Además, el número de 'me gusta' y el reconocimiento en redes puede traer problemas para las personas más vulnerables y con problemas de autoestima. "Instagram no es una competición", aseguran.

Como ya contamos en su momento, Instagram quiere que sus usuarios "se enfoquen en lo que se comparte, no en cuántos likes tiene una publicación". Solo el usuario que haya publicado su propia foto podrá ver el número de likes, sus seguidores (y no seguidores) lo tendrán oculto.

Este cambio afectará directamente al denominado marketing de influencers. Las marcas tendrán que fijarse en otras características para elegir a sus representantes online. El número de likes es ya irrelevante.