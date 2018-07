8 costumbres españolas que son ofensivas cuando viajas al extranjero

Viajar es una de esas cosas en las que, aunque gastes dinero, te hace más rico. En el camino te puedes encontrar con diferentes culturas y costumbres que en tu lugar de origen pueden significar todo lo contrario. Gracias a Cocinatis descubrimos cuáles son las más comunes y cómo debemos comportarnos para no resultar mal educados en ningún rincón del planeta.

1. Come con las manos en México

En el país de los tacos, los burritos y los nachos, estos alimentos solo se pueden comer con las manos. Si te atrevieses a comerlos con cuchillo y tenedor... ¡sería pecado!

2. Utiliza la mano derecha en India

Según la religión hinduista, la mano izquierda es considerada impura, aunque también hay una explicación escatológica para esto. En los rincones más pobres del país hay escaseza de papel higiénico, así que como utilizan la mano izquierda para limpiarse, intentan alejarla lo máximo posible de la cocina.

3. En China, no debes dejar el plato vacío

Comerte todo el plato de comida en China puede dar a entender que te has quedado con hambre y que no has quedado satisfecho con el menú. Procura dejar algo en el plato para no disgustar a tus anfitriones.

4. Prohibido brindar con cerveza en Hungría

Desde que los austriacos vencieron a los húngaros en la revolución de 1848 y celebraron la victoria brindando con cerveza, este gesto está muy mal visto en Hungría. Eso sí, puedes brindar con cualquier otra bebida, tenga alcohol o no.

5. Nada de propinas en Japón

En Japón, dejar propinas a los camareros se considera una costumbre de lo más humillante, ya que piensan que quien lo hace se siente superior a los trabajadores.

6. En Corea del Norte debes coger las cosas con las dos manos

El simple gesto de coger los objetos de la vajilla utilizando las dos manos simboliza respeto y tradición.

7. No cortes las patatas con cuchillo en Alemania

Si vas a comer patatas en Alemania (cocidas o asadas) ni se te ocurra cortarlas con cuchillo. Si lo lo haces, darás a entender que no están lo suficientemente hechas, osea, que están crudas. Para comerlas fácilmente, lo mejor es aplastarlas con el tenedor. ¡De toda la vida!

8. En Tailandia el tenedor es para otra cosa

En Tailandia utilizan el tenedor del mismo modo que nosotros el cuchillo. Apunta: solo debes utilizarlo para empujar la comida dentro de la cuchara, que es el utensilio más utilizado.