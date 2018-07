Este es el secreto de Bella Hadid para dormir bien (y que puedes poner en práctica esta misma noche)

La modelo y ex de The Weeknd, ha tenido un arranque de año frenético entre pasarelas y desamores, pero no puede permitirse que ese estrés se traduzca en una falta de sueño que pueda afectar a su estado físico y bienestar mental.

Bella Hadid siempre ha dicho lo mucho que le gusta dormir, incluso bromea con que es como “una abuela”: “Me gusta pedir sushi, ver Law & Order (Ley y Orden) e irme a dormir a las nueve de la noche”. Pero claro, esto no es siempre posible, así que se ha buscado un “truquito” que le ayude a conciliar el sueño: escuchar música relajante.

Durante una entrevista con Teen Vogue, comentaba que hacía poco “he empezado a escuchar música de meditación y eso me ayuda a tener un sueño más profundo, incluso si solo tengo cuatro horas para dormir”. En concreto, la playlist 50 Best Meditation Songs Collection, que puedes encontrar en iTunes. En ella encontrarás canciones relajantes, temas inspirados en la meditación budista y otros pensados para facilitar el sueño de los bebés.

La top model confiesa que ya no puede irse a la cama sin escucharla: “Suelo caer dormida en la cuarta canción”. Bella sabe la importancia de un sueño reparador para preservar la salud de la piel y controlar el peso. Aunque dormir bien no es su único truco de belleza, ya que es una aficionada a las mascarillas faciales, y usa una de noche, en concreto Dior Hydra Life Jelly Sleeping Mask, y otra por la mañana, una sheet mask (mascarillas de tela).

Una curiosidad más, ¿sabes cuál es su icono de belleza? ¡Rihanna! Aunque no nos extraña nada, la verdad…