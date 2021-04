Llevas toda la vida poniendo mal el ambientador del wáter

Probablemente estés poniendo mal el ambientador del wáter. No eres el único. Hasta hace muy poco le pasaba lo mismo al usuario de Twitter @Quinos_ChiMihn, que ha compartido su descubrimiento en la red social haciéndose rápidamente viral.

"Hoy he descubierto que la pestaña del ambientador del WC sirve para colocarlo por dentro y no por encima... Tengo 37 años", dice el mensaje que acumula cerca de 3.000 me gusta.

Él, como la gran mayoría, colocaba la pestaña del ambientador por fuera del inodoro dejándola visible en el exterior. No hay que hacerlo así. Hay que meterla en el interior, por el hueco por el que sale el agua al tirar de la cadena. Se ve en este otro vídeo publicado por el tiktoker @fibasince93. Ha sido compartido por más de 12.000 personas.

En realidad de lo que se trata es de leer las instrucciones del fabricante. La marca de ambientadores de WC que usa el usuario de Twitter para ilustrar su publicación muestra en uno de sus vídeos promocionales que hay que dejar el plástico por dentro. Sin embargo, hay otros ambientadores que se colocan de una manera distinta.

Lo que decíamos: hay que leer las instrucciones para optimizar el producto.