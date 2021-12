¿Quieres un año de pasión? No, no basta con ponerse ropa interior roja y esperar a que el amor llame a tu puerta. El ritual de Nochevieja es un poco más complejo. Esto es exactamente lo que tienes que hacer.

Si llevas muchos años usando ropa interior roja en Nochevieja y tu suerte en el amor no ha cambiado, probablemente sea porque lo hayas estado haciendo mal. No, no basta simplemente con ponerse la ropa interior roja para cenar ese día y tomar las uvas, hay que hacer algo más. La buena noticia es que aún estás a tiempo de mejorar tu ritual.

En el programa Auser@s de laSexta han explicado los pasos a seguir para hacer bien el ritual y disfrutar de un 2022 lleno de pasión.

La cuestión está en ponérsela un poco antes de las campanadas, pero no dejársela después de las uvas. La cosa es que la ropa interior roja no debe llevarse durante toda la fiesta, sólo en el momento de las uvas para entrar con buen pie al año nuevo y quitársela una vez empezado el año.

Pero esto no es lo único. Habría que posar con la prenda para nuestra “persona cercana”. "No vale exhibirse delante de todo el mundo porque si no la ropa pierde fuerza”, especifica Arús. Una vez hecho, se debe quemar la prenda. "Hay que comprarse de las baratas, de las que pican, porque si las tienes que quemar luego, es una pena”, aconseja Patricia Benítez. ¿

Repasamos

1. Ponerse la ropa interior roja a última hora, un poco antes de que suenen los cuartos, y no andar exhibiéndola.

2. Comerse las uvas.

3. Quitarse la ropa interior.

4. Quemarla.

¿Será por fin 2022 el año de la pasión?