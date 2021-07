¿Puedo beber cerveza si me vacuno del coronavirus? ¿Y si tomar medicamentos?

¿Puedo vacunarme hoy si me fui de cañas ayer? ¿Y si tomo medicamentos? // EFE

Más de un tercio de los españoles ya han recibido la pauta completa de la vacuna del coronavirus y la mitad tiene al menos una dosis puesta. Sin embargo, hay todavía muchas dudas entorno a la vacunación. La de beber (o no) alcohol es una. Respondemos a estas y otras dudas sobre la inyección contra la Covid-19.

El día 27 de diciembre de 2020 España dio el pistoletazo de salida a la campaña de vacunación contra la Covid-19. El inicio fue lento y atropellado por los problemas con la vacuna de AstraZeneca, pero ya llevamos varios meses a la deseada velocidad crucero de la que tanto ha hablado el Gobierno, La campaña de junio ha cerrado con 14.160.262 diales puestos, el número más alto desde el inicio de la vacunación.

Actualmente el 36,9% de la población tiene las dos dosis puestas y un 53,36% tiene puesta la primera. Además, constantemente llegan nuevas dosis que permiten mantener el buen ritmo con el que ya se ha iniciado la pauta de las personas en la treintena. Sin embargo, aunque llevemos meses en esta situación, todavía hay quien no tiene claras algunas cuestiones relacionadas con los pinchazos. Lo demuestran las búsquedas en Google, a donde se acude a preguntar —entre otras cosas— si es posible beber alcohol antes y después de ponerse el dial. Esa y otras preguntas las responde Manuela Baleares, vicepresidenta del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM).

¿Puedo beber alcohol si me han vacunado hoy? ¿Y me puedo vacunar si bebí alcohol ayer?

En los ensayos clínicos de las vacunas no se especifica nada en relación con el consumo de alcohol. En principio no hay evidencias de que beber alcohol interfiera con la eficacia de la vacuna contra la Covid-19. Hay que considerar que la toma de alcohol de manera crónica y abusiva produce efectos sobre el sistema inmunitario y por lo tanto, tienen un efecto inmunosupresor. Desde el punto de vista de Salud Pública no se puede apoyar en ningún caso la toma de alcohol.

¿Pasa algo si he consumido algún otro tipo de sustancia (por ejemplo, marihuana)?

En los ensayos clínicos de las vacunas no se especifica nada en relación con el consumo ocasional de drogas. Estamos ante la misma situación lo que está plenamente demostrado es que la salud pulmonar de los consumidores de marihuana o tabaco está más dañada y que ambas sustancias son lesivas para la salud, siendo factores de riesgo para padecer formas graves de la Covid.

¿Puedo tomar antibióticos con la vacuna? ¿Y otros medicamentos?

La vacunación se debe posponer en personas que presenten una enfermedad febril aguda grave o una infección aguda. No se debe retrasar la vacunación en caso de presentar una enfermedad leve, con o sin fiebre, o porque estén tomando antibióticos. Es una falsa contraindicación muy comúnmente utilizada. Ni por la toma de otros medicamentos

¿Y en el caso de medicamentos como Sintrom (o si tengo problemas de coagulación)?

Las personas en tratamiento crónico con anticoagulantes (como Sintrom y otros) que tengan un control adecuado pueden recibir la vacunación intramuscular sin problema. Si el control no fuera el adecuado habría que ajustar previamente el tratamiento anticoagulante.

¿Y con algún otro tratamiento?

No es incompatible con ninguna medicación por lo tanto, se debe continuar con la medicación habitual antes y después para que su patología no se descompense.

¿Y si tomo anticonceptivos?

La vacunación no está contraindicada en caso de toma de anticonceptivos.

¿Es cierto que no puedo hacerme una mamografía días después de la vacuna?

El aumento de los ganglios linfáticos tras una vacuna es algo esperable, descritos en varias vacunas no solo contra la Covid-19, se produce con mayor frecuencia en el lado donde se ha realizado la inoculación de la misma. Solo se debe consultar con el médico de atención primaria si persiste más de seis semanas. En los pacientes con cáncer de mama es aconsejable que se administren en el lado opuesto a la lesión mamaría. Por lo tanto, se puede realizar una mamografía sin problemas, lo que sí es importante es comunicar el antecedente de vacunación con el fin de interpretar adecuadamente el estudio.

¿Hay alguna incompatibilidad con alguna prueba médica?

Por lo explicado anteriormente, no existe incompatibilidad con ninguna prueba, pero sí es necesario informar de la cercanía de la vacunación para que los resultados de estas sean interpretados correctamente.

¿Pasa algo si me pongo la segunda dosis de Pfizer más tarde de 21 días? ¿Y con los 28 días de Moderna?

En principio los estudios se han realizado con esa pauta de intervalo y es la que aconseja la EMA para lograr la misma eficacia confirmada por los ensayos clínicos.

Por lo tanto, se desconoce a priori si los resultados en eficacia serán similares si se alarga el intervalo de administración de la segunda dosis.

¿Puedo ponerme la segunda dosis de la vacuna en mi sitio de veraneo?

Depende del Protocolo de vacunación. Según las últimas noticias, parece que Sanidad ve factible el hacerlo. La reflexión en este caso es que debe quedar registrada su administración en la historia clínica y por lo tanto sería necesario realizar una tarjeta de desplazamiento.

¿Cuánta protección ofrece una sola dosis de la vacuna?

Depende del tipo de vacuna.

Pfizer inicia la protección pasados 12 días del pinchazo, cuando produce una protección del 52% con una sola dosis. Desde ahí hasta los 21 días (cuando corresponde la segunda dosis) se puede alcanzar el 89% de protección. Pasada una semana de la segunda dosis, se llega al 95%.

inicia la protección pasados 12 días del pinchazo, cuando produce una protección del 52% con una sola dosis. Desde ahí hasta los 21 días (cuando corresponde la segunda dosis) se puede alcanzar el 89% de protección. Pasada una semana de la segunda dosis, se llega al 95%. Moderna tiene una eficacia del 80% con la administración de la primera dosis y se eleva hasta el 95,6% con la pauta completa.

tiene una eficacia del 80% con la administración de la primera dosis y se eleva hasta el 95,6% con la pauta completa. Y con AstraZeneca la primera dosis alcanza el 64,1% y al finalizar la pauta al 70,4%.

¿Cuánto tiempo tardo en estar inmunizado después de las dos dosis de la vacuna?

Tras la segunda dosis la producción de anticuerpos tampoco es inmediata.

En el caso de las vacunas de ARN mensajero es algo más rápida (con Pfizer siete días y con Moderna 14 días). En las de adenovirus se acerca al mes para alcanzar el pico de protección (tanto con AstraZeneca como con Janssen tarda entre 15 y 30 días).

¿Qué efectos secundarios puedo esperar y cuánto duran?

Es común la aparición de efectos secundarios entre la población vacunada. No es exclusivo de las vacunas contra la Covid-19.

Los efectos que se producen en la zona del pinchazo más comunes son dolor, hinchazón y enrojecimiento. Otros efectos comunes son fiebre, escalofríos, cansancio y dolor de cabeza. En la mayoría de casos estos efectos son leves o moderados y cortos en el tiempo. Sin embargo, el efecto secundario que más preocupa es la aparición de reacciones alérgicas graves. Las personas que hayan presentado una reacción alérgica severa a la primera dosis de la vacuna, o si esta ha aparecido de forma inmediata tras la misma, no se les debe administrar la segunda dosis.

Si ya he pasado la Covid, ¿me tengo que vacunar?

Sí. La gran mayoría de las personas infectadas por SARS-CoV-2 producen anticuerpos neutralizantes, así como la inducción de respuesta de células T. Lo que todavía no se sabe con exactitud es qué porcentaje de los que padecieron la infección por SARS-CoV-2 están protegidos y por cuánto tiempo. Pero existen estudios que muestran que la administración de una dosis en estas personas refuerza esta inmunidad protectora.

Por ello, la actual estrategia de vacunación recomienda en aquellos que han pasado la infección por SARS-CoV-2 lo siguiente:

Mayores de 65 años: se administrará una pauta de dos dosis.

se administrará una pauta de dos dosis. Mayores de 65 años con diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 tras recibir la primera dosis: se completará la pauta con una segunda dosis cuando las personas estén completamente recuperadas y hayan finalizado el período de aislamiento.

se completará la pauta con una segunda dosis cuando las personas estén completamente recuperadas y hayan finalizado el período de aislamiento. Personas de 65 años o menos: se administrará una sola dosis al menos seis meses después del padecimiento o el diagnóstico de infección. En caso de que se hubiera administrado antes de haber transcurrido esos seis meses, la dosis se considerará válida.

se administrará una sola dosis al menos seis meses después del padecimiento o el diagnóstico de infección. En caso de que se hubiera administrado antes de haber transcurrido esos seis meses, la dosis se considerará válida. Personas de 55 años o menores con diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 tras recibir la primera dosis: se administrará una segunda dosis transcurridos 6 meses desde el padecimiento o el diagnóstico de infección.

¿Hay que tomar paracetamol antes de vacunarse?

No se debe administrar sistemáticamente paracetamol para prevenir los posibles efectos secundarios de las vacunas contra la Covid-19. No se recomienda de forma general el uso de paracetamol preventivo para disminuir los efectos secundarios de la vacunación. No hay información de que su uso interfiera en la respuesta vacunal.

¿Y después?

Ante la aparición de efectos secundarios mal tolerados como la fiebre o la cefalea se puede tomar una dosis de 650 mg cada seis horas.

¿Me puedo vacunar si estoy embarazada?

Sí. Con base en los datos disponibles (que no indican ningún efecto adverso sobre el embarazo) y las recomendaciones de otros países, se propone vacunar a las embarazadas o mujeres en periodo de lactancia con vacunas de ARN mensajero cuando les corresponda según el grupo de priorización al que pertenezcan.

¿Es incompatible la vacuna con algún tipo de enfermedad?

Solo estaría contraindicada en aquellas personas que tengan antecedente de reacción anafiláctica grave a alguno de los componentes de la misma.

Y la última, por dejarlo claro de una vez: ¿es cierto que las vacunas contienen metales pesados?

Es totalmente falso. Las vacunas no contienen metales pesados.