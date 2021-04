Dónde y cómo sentarse en un avión para evitar contagios por coronavirus

Desde que empezó la pandemia mundial de coronavirus, muchas personas intentan evitar utilizar algunos medios de transporte en los que se tiene que compartir espacio con desconocidos por miedo a contagiarse de coronavirus.

Un ejemplo es viajar en avión, donde las aerolíneas están creando y adaptando protocolos para garantizar la seguridad de sus viajeros. Sin embargo, las compañías aéreas estadounidenses están poniendo a la venta la totalidad de asientos de sus aviones, algo muy peligroso según recoge el último estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Este informe, publicado el 14 de abril, ha analizado hasta qué punto los aerosoles pueden propagarse dentro de un avión, especialmente cuando los pasajeros se quitan la mascarilla para comer o beber.

Cómo evitar contagios dentro de un avión

La CDC (Centers for Disease Control and Prevention) modeló cómo un virus similar a la covid-19 podría propagarse entre varios pasajeros — utilizando maniquíes en su lugar — cuando no llevaran la mascarilla puesta.

Tras estudiar el posible comportamiento de los pasajeros dentro de la nave, el estudio determinó que dejando los asientos del medio vacíos puede reducir la exposición a partículas contaminadas de covid-19.

Es decir, una persona infectada sin mascarilla podría reducir en un 23% el riesgo de contagiar a otro pasajero si está sentada a dos asientos de él, en lugar de asientos continuos Es Y esto no es todo, el riesgo podría reducirse hasta en un 57% en una sección de tres filas con asientos del medio vacíos.

La mascarilla ayuda, pero no ofrece protección total

Como ya han dicho los expertos en numerosas ocasiones, la mascarilla es una de las medidas más importantes para evitar la propagación de coronavirus, pero por sí sola no es suficiente.

Los huecos que deja su ajuste en la cara hacen que puedan salir partículas contaminadas al respirar o al hablar. Si a esto le sumamos un espacio cerrado como es un avión, el riesgo de contagiarnos si hay una persona infectada sigue ahí aún llevando mascarilla.

Así lo ha demostrado un reciente estudio llevado a cabo en Nueva Zelanda, que ha determinado que incluso los pasajeros infectados en un vuelo que usen mascarilla en todo momento, podrían emitir aerosoles con capacidad de contagiar a otros pasajeros.

Por este motivo, una vez más hay que ser consciente de la importancia de realizar todos los protocolos además de la mascarilla, como son la distancia social, el lavado de manos y la ventilación de los lugares.