¿Por qué no hay manifestación del orgullo en Barcelona? Todo lo que se sabe de las fiestas de 2021

Las fiestas del Orgullo LGTBIQ+ vuelven este 2021. Después de un año sin fiestas, los actos tendrán lugar en diferentes ciudades de España. Barcelona no está incluida en la lista, o al menos, no de la manera habitual. El sábado 3 de julio no hay manifestación.

¿Por qué no hay manifestación en Barcelona?

No es que Barcelona haya cancelado la manifestación, es que ha cambiado de fecha.

La ciudad condal ha trasladado el Pride! Barcelona a septiembre. Los datos de la pandemia han llevado a que la ciudad catalana a celebrar el Orgullo después del verao, de esta manera se aseguran que haya más personas vacunadas y, por lo tanto, que haya más seguridad sanitaria.

El Pride! se celebra el fin de semana del 3 y 4 de septiembre. La convocatoria de la manifestación es el sábado 4 y ya hay itinerario. Comienza en la plaza de la Universitat, recorre la Gran Vía de les Corts Catalanes y el paseo Sant Joan, y finaliza en el Arco del Triunfo.

Todo lo que tienes que saber del Pride 2021 en Barcelona // Gtres

El concierto del 28 J

No hay manifestación, pero hay actos. El más importante es el lunes 28 de junio, Día Internacional del Orgullo.

La cita arranca a las 18:30 horas en el Estadi Olímpic Lluís Companys bajo el nombre Concierto Commemorativo 28J.

A la lectura del Manifiesto, le siguen las actuaciones de Barcelona Rainbow Singers y Barcelona Gay Men’s Chorus y el concierto conmemorativo con música de Camela, Rigoberta Bandini, Hidrogenesse, Ricky Merino y Joan Colomo.

Los otros actos de junio

Barcelona no tiene manifestación el 3 de julio, pero ha llenado de eventos la semana del orgullo. Eso sí, los actos ya no tienen lugar en la avenida Reina María Cristina, la pandemia los ha movido al paseo de Lluís Companys y también al Parque de la Ciutadella y al Arco del Triunfo.

Las principales citas son:

Del 4 de junio al 17 de julio. Exposición una mirada LGTBIQ+ en Taller Balam.

Exposición una mirada LGTBIQ+ en Taller Balam. Del 22 de junio al 16 de julio. Exposición los muchos triángulos rosa en La Bòbila Centre Cultural.

Exposición los muchos triángulos rosa en La Bòbila Centre Cultural. 28 de junio. Concierto conmemorativo 28J en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

Concierto conmemorativo 28J en el Estadi Olímpic Lluís Companys. 29 de junio. Proyección del documental Human Rights y mesa redonda sobre dinámicas interseccionales y opresiones en el asilo LGBTI+ de 19:00 a 21:00 en el Centre Civic Sagrada Familia.

Proyección del documental y mesa redonda sobre dinámicas interseccionales y opresiones en el asilo LGBTI+ de 19:00 a 21:00 en el Centre Civic Sagrada Familia. 1 de julio. Ponencia: estrategias de prevención del VIH: del preservativo a la vacuna en el Centre Cívic La Sedeta.

Ponencia: estrategias de prevención del VIH: del preservativo a la vacuna en el Centre Cívic La Sedeta. 1 de julio. Presentación del documento "visibilizar la lesbofobia" en Centre Cívic Cotxeres Borrell.

Todo lo que tienes que saber del Pride'21 de Barcelona // Gtres

Barcelona ha decidido que el lema de este Pride sea "Juntos contra el estigma del VIH", dedican la reivindicación a la lucha por los derechos de las personas con VIH. Además, el cartel que anuncia las fiestas del Orgullo también recuerda que una persona con carga de VIH indefectible no puede transmitir la enfermedad.