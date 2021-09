Si tienes un perro como mascota sabrás que es de los animales más comunicativos que existen. Utilizan gestos e incluso expresiones faciales para intentar explicarnos qué les pasa o qué necesitan y dar la pata o ponerla encima sobre nosotros es de los más habituales.

Que nuestro perro nos dé la pata no tiene un único significado. Debemos fijarnos en el contexto y en su lenguaje corporal para averiguar qué quiere decirnos.

"Quiero atención"

Si de repente estamos trabajando o haciendo alguna tarea y viene nuestro perro y nos pone la pata encima, es una llamada de atención para que le hagamos caso.

"Mi perro tiende a ponerme la pata cuando he estado ocupado la mayor parte del día. Me está pidiendo que juegue y me recuerda amablemente: '¡Oye, estoy aquí y también tengo necesidades!", ha explicado la adiestradora Rebecca Forrest a The Dog Clinic.

Por otro lado, el portal Jenlvospets explica que si este gesto viene acompañado de orejas erguidas, boca relajada y movimiento de cola, lo que nos está pidiendo nuestra mascota es que juguemos con él.

Así que cuando esto ocurra intentemos dedicarle unos minutos a nuestra mascota para que no se sienta abandonada y sepa que estamos a su lado.

Un perro dando la pata // Pixabay

"Quiero comer"

Otro motivo por el que nuestro perro puede intentar llamar nuestra atención poniéndonos la pata encima es para pedirnos comida. Nuestra mascota sabe que su alimentación depende de nosotros así que si aprende a relacionar esta llamada de atención con que llenemos su cuenco de comida, lo hará habitualmente.

Por eso es importante que fijemos unas horas para sus comidas y no le demos comida siempre que nos lo pida, ya que muchos perros no consiguen sentirse saciados y esto podría provocarles sobrepeso.

"Me siento inseguro"

Este es otro de los motivos por el que debemos observar si la acción de darnos la pata viene acompañada de otros gestos. Si a su vez tiene las orejas planas, se relame el hocico o bosteza, es señal de que el animal está estresado.

Rebecca nos sugiere que en este caso nos hagamos varias preguntas: "¿Hubo una discusión en casa? ¿Perdiste la paciencia con él? ¿Está en un nuevo entorno?"

Y la respuesta que debemos darle es hacerle sentir que está protegido con nosotros con una actitud positiva. Sin embargo, hay que evitar consolarlo ya que estaremos reforzando la idea de que hay algo por lo que preocuparse.

El motivo por el que tu perro te da la pata // Pexels

"Siento dolor"

Si el levantamiento de pata viene acompañado de orejas erguidas, la cola baja, la mirada cambiante, la boca apretada y jadeo pueden indicar que nuestro perro siente algún tipo de dolor. Por lo que si este comportamiento persiste, debemos llevarlo a un veterinario para que le haga una evaluación.

"Te quiero"

Si estás acariciando a tu perro y éste te pone la pata encima, lo que está intentando decirte es simplemente que te quiere y devolverte esta muestra de cariño. Varios estudios han confirmado que tanto los humanos como los perros liberan oxitocina cuando reciben caricias, por lo que está devolviendo el amor recibido.