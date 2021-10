¿Es verdad que el té verde ayuda a adelgazar?

Para muchos, sentarse en el sofá después de comer y relajarse mientras se bebe una buena taza de té verde caliente es uno de sus mayores placeres. Muchos otros siguen este mismo ritual, pero simplemente porque han escuchado que es una bebida que tiene muchos beneficios para la salud y, sobre todo, porque ayuda a adelgazar. Pero ¿qué hay de verdad en esta afirmación?

El té verde es una infusión que se obtiene de las hojas secas del arbusto Camellia sinensis. El libro La alimentación española. Características nutricionales de los principales alimentos de nuestra dieta, elaborado por la Fundación Española de la Nutrición (FEN) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, explica que, en el té verde las hojas no han sufrido oxidación en su procesamiento. "Estas se secan en ausencia de humedad y son fragmentadas rápidamente después de ser recogidas", aclara.

Propiedades del té verde

El artículo Té: salud y tradición, escrito por la doctora María Ramos López y publicado en la página web de la Fundación Española del Corazón, afirma que "el conocimiento sobre los beneficios del té está basado en la experiencia milenaria de países orientales como Japón, China o India”. Por este motivo, recuerda que “muchos efectos no están comprobados científicamente” y, por lo tanto, “no debe ser utilizado como una medicina ni sustituir los tratamientos de la medicina convencional”.

En cualquier caso, al té verde se le atribuyen una serie de propiedades. Por un lado, es un antioxidante natural. La nutricionista Esther Carazo Ruiz confirma que es así: "Contiene un tipo de polifenoles llamados catequinas, que tienen efecto antioxidante".

También aporta cafeína. Carazo explica los efectos que produce ésta: “Ayuda a estimularnos y a sentirnos con más energía”. Desde Sanitas indican que la realidad científica es que “probablemente el té verde sea eficaz para aumentar la agilidad mental, debido al contenido de cafeína”.

Por otro lado, la nutricionista menciona que el té verde “puede ayudar a controlar los niveles de colesterol, tanto LDL como HDL”. Por último, comenta que hay algunos estudios que “sugieren que existe una relación entre el consumo de té verde y la reducción del riesgo de desarrollar diabetes”. “No es un dato concluyente y todavía se necesita más investigación para poder afirmarlo”, advierte.

Además de estos efectos, la nutricionista María Sánchez Zaballos añade otros a la lista: “Contribuye a controlar la glucemia, a la quema de grasas, inhibe el crecimiento de células tumorales, mejora el potencial termogénico y, en ocasiones, se ha relacionado con niveles bajos de ansiedad”.

¿Realmente el té verde ayuda a adelgazar?

Que el té verde tiene beneficios sobre nuestro cuerpo es una realidad, pero también existen varios mitos entorno a esta bebida.

La gran duda es si realmente el té verde ayuda a adelgazar. La experta Esther Carazo nos da una respuesta clara: “Es importante entender que el hecho de beber té no va a ayudarte a adelgazar. El té es un termogénico, lo que quiere decir que activa el sistema simpático adrenal y esto hace que tengamos más energía. Por lo tanto, puede ayudarnos a estar más activos y, por ejemplo, a hacer un mejor entrenamiento que nos lleve a rendir mejor y poder perder más peso”.

Asimismo, dice que “activa la lipólisis”, es decir, “la producción de energía a través de las grasas”. En cualquier caso, la nutricionista subraya que “no es un producto milagroso”. “Tomar té verde y quedarnos sentados no va a marcar ninguna diferencia”, asegura.

Mari Cruz Manzaneque, dietista-nutricionista y miembro de la Comisión de Sanidad del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionista de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa), señala que no se puede decir que el té verde es recomendado para adelgazar porque “no hay una evidencia sólida para demostrarlo”. “Tomar esta bebida junto con una pieza de fruta dejando de lado otras bebidas más calóricas y alimentos menos saludables sí puede ayudar a la pérdida de peso”, comenta.

Por su parte, la Federación Española de la Nutrición sostiene que el té “no aporta valor calórico, a no ser que se añada azúcar o leche en su consumo”. Por ello, manifiesta que puede ser una “buena alternativa” a las bebidas gaseosas o azucaradas.

Otra afirmación que gira en torno al té verde es que reduce el apetito. Carazo declara que el efecto que se produce es el mismo que con el agua o cualquier otra bebida: “Ocupa un espacio en tu estómago durante un tiempo determinado y que en ese momento no pueden ocupar otros alimentos". Por su parte, la nutricionista del CEPC Leire Sendino sostiene que la sensación de saciedad “dura poco”.

Por todo esto, Carazo alerta de los peligros que conlleva este tipo de creencias: “Como nutricionista, no me parece que el mensaje que se deba transmitir sea ‘si tienes hambre y quieres bajar de peso, bebe té’. Si no sabes distinguir bien tus señales de hambre y saciedad, consulta a un profesional”.

¿Qué cantidad de té verde se debe tomar?

Otro de los mitos sobre el té verde tiene que ver con la cantidad que se debe tomar. En ocasiones, se pueden ver recomendaciones de que lo ideal es tomar dos o tres tazas al día. Esther Carazo advierte: “Cada persona debe conocerse y tomarlo en función de su sensibilidad a la cafeína”. Igualmente, "ingerir esta infusión en exceso puede tener contraindicaciones, como la absorción de minerales”.

Sendino declara que no hay estudios significativos sobre cuánto té verde tenemos que tomar. En cualquier caso, recuerda: “El té contiene cafeína, una sustancia que estimula el sistema nervioso central y que puede provocar insomnio o taquicardias. Además, aumenta la diuresis, que puede deshidratarnos, y puede causar estreñimiento si lo bebemos en exceso de manera continuada”.

¿En qué momento del día es mejor tomar té verde?

Por último, hay una gran cuestión a resolver: ¿cuándo es mejor tomar té verde? La nutricionista Esther Carazo manifiesta que, por lo general, la hora a la que se tome “no va a hacer una gran diferencia”. Sin embargo, recomienda no beberlo nada más comer. “Puede dificultar la absorción de hierro y zinc, debido a los taninos que contiene.

"Prestaría especial atención en este sentido en caso de llevar una alimentación basada en plantas y esperaría, al menos, una hora”, apunta la especialista.

La nutricionista del CODiNuCoVa Mari Cruz Manzaneque explica que, al contener cafeína, sería mejor tomarlo durante el día para que no se vea afectado el sueño, aunque esto depende del metabolismo de cada persona.