La fruta es uno de los alimentos más completos que existen. Son muchos los beneficios que tiene sobre nuestro organismo. Nos aporta gran cantidad de vitaminas, minerales y fibra. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda tomar, al menos, tres porciones de fruta al día. Sin embargo, muchos creen que su consumo por la noche es malo. ¿Es esto cierto o simplemente se trata de un mito?

En Europa FM hemos contactado con varias expertas en nutrición para confirmar o desmentir la afirmación de que comer fruta por la noche es perjudicial para la salud, sobre todo para aquellos que están tratando de perder peso. Pues bien, tenemos buenas noticias.

La fruta siempre es buena y da igual el momento del día en el que se vaya a comer. La nutricionista Lucía Martín Montés lo explica: “Los beneficios asociados al consumo de fruta son muy diversos, independientemente de la hora a la que la tomes. Su ingesta ayuda a prevenir el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la obesidad”.

La doctora Montse Folch, especializada en nutrición y dietética, asegura en su libro Frutoterapia que las frutas poseen “principios bioactivos que pueden proteger de enfermedades”. También muestra algunos ejemplos de las frutas más idóneas para cada una de las afecciones.

Determinados tipos de cáncer, sobre todo el de colon: frutas cítricas (naranjas, limones, pomelos), aguacate, frutas rojas (bayas, cerezas, fresas).

sobre todo el de colon: frutas cítricas (naranjas, limones, pomelos), aguacate, frutas rojas (bayas, cerezas, fresas). Diabetes: manzanas, cerezas, peras, ciruelas y fresas. La experta recuerda que, si ya se padece la enfermedad, hay que prestar mucha atención al contenido en azúcar de ciertas frutas y elegir aquellas con un mayor contenido en fibra y un menor índice glucémico.

manzanas, cerezas, peras, ciruelas y fresas. La experta recuerda que, si ya se padece la enfermedad, hay que prestar mucha atención al contenido en azúcar de ciertas frutas y elegir aquellas con un mayor contenido en fibra y un menor índice glucémico. Osteoporosis: ciruelas, higos, naranjas y uvas. Estas frutas van a aportar calcio.

ciruelas, higos, naranjas y uvas. Estas frutas van a aportar calcio. Artritis reumatoide: piña, granada y fresas. Las dos primeras tienen propiedades antiinflamatorias y la última contiene carotenos, que ralentizan el envejecimiento celular.

piña, granada y fresas. Las dos primeras tienen propiedades antiinflamatorias y la última contiene carotenos, que ralentizan el envejecimiento celular. Enfermedades cardiovasculares: naranja, limón, pomelo, kiwi, mango y piña. Son frutas con vitamina C, un antioxidante que previene el endurecimiento arterial.

naranja, limón, pomelo, kiwi, mango y piña. Son frutas con vitamina C, un antioxidante que previene el endurecimiento arterial. Enfermedades neurodigestivas: frutas cítricas, plátano, aguacate y melón.

¿Engorda la fruta por la noche?

La duda sobre si es malo tomar fruta por la noche surge, sobre todo, en personas que están siguiendo una dieta estricta para adelgazar. La doctora Folch indica que la fruta es “imprescindible” en una alimentación sana y equilibrada, debido a su alto contenido en agua, fibra, vitaminas, minerales y otras sustancias saludables.

Y no solo eso. En general, son alimentos “bajos en calorías”. “Las frutas aportan pocas calorías debido a su alto contenido en agua y su pobreza en hidratos de carbono y grasas (menos de 70 Kcal por cada 100 gramos). Por este motivo, son fundamentales para tener un peso saludable”, declara Folch.

Asimismo, asegura que la fruta es “saciante”. “Ayuda a eliminar la sensación de hambre y es un estupendo snack para tomar entre horas, hidratando nuestro organismo y proporcionándole vitaminas que nos darán más energía y mejorarán nuestra imagen, contribuyendo a la salud de la piel y el cabello”, explica la experta.

Pero hay que andarse con ojo. “Aunque la fruta es baja en calorías, hay que tener en cuenta que esta energía procede de sus azúcares y que una pieza puede fácilmente tener un peso superior a los 100 gramos. Es decir, nuestra dieta debe estar formada en parte por fruta, pero no podemos abusar de ella y mucho menos dejar que constituya nuestro único alimento”, advierte la doctora Folch.

Por su parte, la nutricionista Lucía Martín Montes señala que, si el objetivo es adelgazar, “habría que tener en consideración otros parámetros más relevantes”, pero en ningún caso supondría una restricción al consumo de fruta como postre tras la cena.

¿Cenar solo fruta es bueno?

Por otro lado, muchas personas deciden cenar únicamente un bol de frutas, puesto que consideran que, de esta forma, van a adelgazar de manera más rápida. Pero ¿realmente es sano hacer esto?

La especialista en nutrición Martín Montes aclara que, si es un día casual en el que no se tenga mucho apetito, “puede ser una buena opción”. No obstante, aconseja que lo mejor es hacer una cena más completa, introduciendo los tres macronutrientes: proteínas, hidratos de carbono complejos y grasas. “La fruta la podemos tomar como acompañamiento de esta cena como postre”, añade.

¿Qué frutas se deben evitar por la noche?

También es habitual creer que hay algunas frutas que es mejor evitar por la noche, como las cítricas. Magda Carlas, licenciada en medicina y cirugía y postgraduada en dietética y nutrición, lo desmiente: “Si a ti toda la fruta te sienta bien, puedes tomar la que sea”.

Con esto también está de acuerdo Lucía Martín Montes: "A una persona sana no le va a afectar en nada. En casos en los que se tenga una úlcera de estómago o se sufra de reflujo gastroesofágico, sí que habría que tener en cuenta el consumo de ciertos alimentos, incluido las frutas cítricas”.

No obstante, la doctora Carlas destaca que hay que prestar atención a algunos aspectos: “Lo que es importante por la noche es que la cantidad de fruta no sea grande. Otra cosa es que no esté verde, ya que es más indigesta”.