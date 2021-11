¿Sirve de algo beber agua tibia con limón al levantarse?

El agua tibia con limón es una de esas bebidas “milagrosas” a la que se le atribuyen propiedades beneficiosas para el organismo. Se dice que, si tomamos un vaso al levantarnos, nuestras defensas se van a ver elevadas y puede ayudarnos a adelgazar. En Europa FM te contamos qué hay de verdad tras esta afirmación, tal y como ya hicimos con el té verde.

Se considera que el agua es la base de la vida. Es el nutriente "más importante". “Nuestro cuerpo posee un 70% de agua. No aporta calorías y sirve de vehículo para muchas funciones de limpieza y equilibrado”, explican en Sanitas. Además, recomiendan un consumo de dos litros diarios.

El limón es otra cosa. El libro La alimentación española. Características nutricionales de los principales alimentos de nuestra dieta, elaborado por la Fundación Española de la Nutrición (FEN) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, afirma que es una “fuente de vitamina C” y también “posee otras vitaminas y minerales”, aunque en menor cantidad. Asimismo, asegura que esta fruta tiene “compuestos fenólicos, como los ácidos cafeico y ferúlico, que son potentes antioxidantes” y “fibra soluble como la pectina”.

Ahora que conocemos las características de cada uno, ¿qué pasa si los juntamos? ¿se convierten en la “pócima mágica” para solucionar todos los males?

¿Sirve de algo beber agua tibia con limón?

Beber un vaso de agua tibia con limón puede tener algún beneficio para la salud, aunque tampoco tantos como se creen. La nutricionista Esther Carazo Ruiz lo cuenta: “Podemos decir que hidrata, ya que al final es agua con una fruta o zumo de fruta”.

Sin embargo, la especialista enumera ciertos inconvenientes de tomar esta bebida en exceso: “Consumirla a diario, y más aún en ayunas, puede provocarnos úlceras y dañar nuestro esmalte dental”.

También se dice que el agua con limón favorece la digestión. Carazo sostiene que lo que realmente ayuda es el agua, aunque reconoce que el zumo de limón “estimula la secreción de ácidos a nivel digestivo”. En cualquier caso, no recomienda esta bebida para este fin, puesto que a la larga puede causar “ardor de estómago”.

Otra de las cuestiones más repetidas es que el agua con limón posee propiedades para la piel y atrasa el envejecimiento. La nutricionista explica por qué existe esta creencia: “La vitamina C que contiene el limón tiene propiedades antioxidantes y se ha visto que disminuye el daño producido por la radiación solar, retrasando así el envejecimiento celular”.

No obstante, Carazo dice que hay otras frutas y verduras, como los pimientos, el brócoli, las fresas o el kiwi, que tienen, incluso, “más vitamina C que la naranja o el limón”. Por lo tanto, no es algo que se le pueda atribuir al limón como tal, sino a este tipo de vitamina.

Por otro lado, el limón tiene flavonoides. Esto podría minimizar la posibilidad de tener ciertas enfermedades. “Los flavonoides, al ser inhibidores de la neurinflamación, podrían resultar interesantes en la prevención del Parkinson o el Alzheimer. También para algunos tipos de cáncer o la diabetes de tipo 2”, comenta la especialista.

¿El agua tibia con limón ayuda a adelgazar?

Aunque, sin duda, la pregunta más repetida es la de si un vaso de agua tibia con limón al levantarse ayuda a perder esos kilos de más. La nutricionista Esther Carazo nos da la respuesta: “Ningún alimento tiene la capacidad de hacernos adelgazar".

"El agua te puede hacer sentir saciado porque ocupa un volumen en tu estómago durante un tiempo. Simple y llanamente por eso. El limón no tiene propiedad saciante”, añade.

Carazo indica que las proteínas, la fibra y algunos tipos de grasa tienen propiedades saciantes. Por este motivo, es necesario llevar una dieta completa y equilibrada, puesto que es lo que realmente nos hará estar sanos.

¿Tomar un vaso de agua en ayunas tiene algún beneficio?

Dejando a un lado el limón, también se dice que tomar un vaso de agua en ayunas tiene efectos positivos sobre el organismo. De hecho, se recomienda habitualmente en las llamadas “dietas milagro”. Aunque, en este caso, vuelve a ser un mito.

“No existe evidencia científica que atribuya beneficios a beber agua en ayunas. Beber agua siempre es positivo, ya que nos hidrata y ayuda a que nuestro cuerpo funcione correctamente. Que sea en ayunas o no es irrelevante”, declara Carazo.