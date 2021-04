Test de antígenos: así funcionan y los motivos por los que pueden dar flasos negativos

Tres días después de la realización del concierto de Love of Lesbian en Barcelona al que pudieron asistir 5.000 seguidores sin distancia de seguridad, se han encendido todas las alarmas al comunicarse un positivo en COVID. Todos los que tenían una entrada para el espectáculo se realizaron un test de antígenos el mismo día del concierto y solo con un resultado negativo podían acceder al recinto. Antes del inicio del show, se comunicó que una persona había dado positivo y que, por tanto, no se había permitido su acceso al Palau Sant Jordi.

Ahora, las informaciones apuntan a que una persona ha dado positivo solo tres días después de estar en el concierto, ¿por qué el test no detectó la presencia del virus? ¿pudo contagiar al resto de asistentes?

Diferencia entre PCR y antígenos

La principal diferencia entre un test de antígenos y una PCR es que el primero detecta proteínas del virus y el segundo el material genético. Ambos test se realizan con una prueba nasofaríngea, un profesional sanitario introduce hasta el final de la nariz un hisopo para recoger esa muestra. Mientras la PCR precisa maquinaria sofisticada en el laboratorio para obtener el resultado, el test de antígenos refleja el resultado en el propio dispositivo donde se deposita la muestra, lo que reduce el tiempo de espera para conocer si hay presencia del virus.

La eficacia de los test de antígenos

El test de antígenos tiene una eficacia de detección muy elevada en pacientes sintómaticos —aquellos que presentan síntomas sospechosos de contagio— y también en aquellos que tienen cinco o menos días de evolución de la enfermedad. Si ha habido un contacto estrecho con un enfermo de COVID, también son eficientes.

La sensibilidad que han demostrado es el 93%, por lo que no son tan eficaces como las PCR que rozan el 100%. Por tanto, su utilidad es cuestionable en pacientes asintomáticos que no desarrollan señales de la enfermdad. La OMS recomienda su utilización en sintomáticos o personas que han estado en contacto estrecho con un positivo.

Asistentes al concierto de Love of Lesbian se realizan un test de antígenos. // EFE

Es posible que la persona que ha dado positivo por COVID tres días después del concierto estuviera contagiada en el momento del espectáculo, pero que aún no hubiera desarollado los síntomas de la enfermedad por encontrarse en una fase inicial de ese contagio y, por tanto, el test de antígenos no haya sido capaz de detectar la carga vírica y haya ofrecido un falso negativo como resultado.

La European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) recuerda que los test de antígenos tienen "falsos positivos y falsos negativos, por ello es necesaria su indicación e interpretación en función de las características clínicas del paciente, de la toma de la muestra y la situación epiemiológica". "Un resultado negativo en una prueba de antígenos no excluye el desarrollo de la enfermedad o la posibilidad de contagiar (sobre todo en los días inmediatamente posteriores a la prueba)".

Cautela a la espera de resultados

Los organizadores del evento de Love of Lesbian "piden cauetela" y que se espere a que se realice el análisis de datos para saber si este caso aislado ha podido propagar el virus. Han añadido que si esta persona dio negativo en el test de antígenos realizado ese mismo día, no tenía en su cuerpo la suficiente carga viral para contagiar a otros asistentes del concierto.