5 alimentos que no debes comer cuando estás borracho

Si tienes hambre cuando estás de fiesta o cuando llegas a casa después de haber consumido alcohol, debes saber que hay alimentos que hay que evitar. Cocinatis nos presenta los 5 alimentos que aumentarán tu estado de embriaguez y que no te aportarán nada positivo a tu organismo.

Sales de fiesta y, tras varias copas, empiezas a tener el hambre. Dicen que para emborracharte menos, va bien comer, sin embargo, no todos los alimentos son adecuados en esta situación:

La bollería industrial, mejor no probarla / Pixabay

1. Bollería: contiene mucho azúcar y lo que nos provoca es beber más, por lo tanto, aumentar nuestra borrachera. Así que, no comas cruasanes, berlinas, palmeras o napolitanas de chocolate si estás de fiesta y has tomado alcohol.

Una bolsa de patatas fritas abierta / iStock

2. Patatas fritas: son saladas y aumentan el estado de deshidratación provocado por el consumo de alcohol. Debes evitar ingerir este alimento, que tampoco te aportará nada, solamente saciarte.

Imagen de una pizza / Pixabay

3. Pizza: es un alimento ultraprocesado, sobre todo su salsa de tomate. Si estás borracho y comes pizza, puedes llegarte a arrepentir porque acabarás sentado en la taza de váter durante un buen rato...

Morros picantes / antens3.com

4. Comida picante: si la pizza puede removernos el estómago cuando has bebido alcohol, debes saber que cualquier otra comida con picante provocará lo mismo.

Zumo de Naranja / Archivo

5. Naranjas: tras saber todo lo que no debes comer cuando vas borracho, llegas a la conclusión de que lo mejor es optar por alimentos saludables. Sin embargo, las naranjas no entran en el grupo de alimentos aptos cuando has consumido alcohol, ya que su ácido es perjudicial en este estado.