La confesión de Ana Obregón sobre su apetito sexual: "No creo que me vuelva a apetecer..."

Ana Obregón es una de las personalidades más trasparentes del mundo de las celebrities en España. Tanto que la colaboradora de televisión no tiene problema en hablar y comentar cualquier tema, ni siquiera cuando es de su propia vida.

Y en noviembre de 2024 la bióloga habló de su relación con el sexo en la actualidad. La tertuliana de Y ahora Sonsoles explicó en el programa que llevaba un tiempo sin mantener relaciones sexuales. De hecho, no se acordaba de la última vez que había practicado sexo.

"¿Cómo se hacía?", bromeó en el programa de Sonsoles Ónega. Y la colaboradora se comparó con Terelu Campos, quien en dicho momento pasó a un primer plano por su declaración en la revista Semana: "Llevo nueve años sin acostarme con nadie".

Y esta relación con el sexo a Obregón le llega tras la tragedia que vivió por la pérdida de su hijo Aless, quien falleció en 2020. "No tengo ganas. Por el tema de mi hijo se me quitaron las ganas hasta de vivir. Telarañas, pocas. Bueno, muchísimas", detalló.

De hecho, la bióloga no se mostró preocupada por esta actitud. De hecho, compartió que no estaba entre sus planes volver a practicarlo: "A mí no me pica. No creo que me vuelva a apetecer nunca".

Obregón justificó su naturalidad en Y ahora Sonsoles hablando de este tema con que estaba segura de que le serviría de ejemplo a otras mujeres que "pueden sentirse identificadas". Por ello, lanzó una última reflexión: "Hacer el amor es bonito, la sexualidad es bonita, pero llega un momento en que lo que quieres es cariño, que te den paz, que no te resten…".