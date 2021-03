Siete preguntas y siete respuestas sobre la vacuna de AstraZeneca

La vacuna de Pfizer contra el coronavirus parece no generar ningún tipo de dudas. Las preguntas son todas, o casi todas, sobre la vacuna de AstraZeneca, que en España se suministra a personas menores de 65 años. El motivo de tanta preocupación y tantas dudas son las noticias que se han publicado recientemente y que relacionan esta vacuna con la aparición de trombos en algunos vacunados.

¿Es segura esta vacuna? ¿Debo preocuparme si soy mujer y tomo anticonceptivos orales? ¿Para quién puede suponer un peligro la vacuna de AstraZeneca?

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y el Ministerio de Sanidad insisten en que no hay nada que temer. De hecho hace sólo unos días, Sanidad publicó un documento para tranquilizar a a población y responder algunas de las preguntas más repetidas desde que se supo que España iba a reanudar la vacunación con AstraZeneca.

El texto empieza con una afirmación rotunda en su primer punto: "La vacuna de AstraZeneca es segura y efectiva y previene de la hospitalización y muerte por Covid-19". Y continúa: "La seguridad de las vacunas se vigila de manera continua, con la finalidad de proteger a la población y asegurar que los beneficios de su utilización superan los riesgos".

Boticaria García ha leído atentamente el informe y ha hecho un resumen dando respuesta a las preguntas más comunes de la población. Estas son las siete dudas y estas son las aclaraciones de Sanidad.

¿Está indicado algún medicamento para prevenir los coágulos?

No, tras la vacunación no es necesario tomar medidas en particular. Ante los rumores, no hay que automedicarse con anticoagulantes para prevenir trombos. ¡Ah! Y con aspirina tampoco, aunque corra esta recomendación como la pólvora en WhatsApp.

¿Si me vacunan y tengo fiebre debo consultar con mi médico?

Es frecuente que tras la vacuna aparezcan reacciones leves: dolor local, escalofríos, dolores musculares/cabeza, malestar general y fiebre/febrícula. Se tratan con paracetamol y desparecen en pocos días. No hay que salir corriendo a urgencias porque aparezca fiebre, es normal. Se consultará al médico si las molestias persisten o existen otros síntomas.

¿Si tengo dolor de cabeza tras vacunarme tengo que ir a urgencias?

Si en los 14 días tras la vacunación aparece un dolor de cabeza intenso y persistente, que aumente con el movimiento y al tumbarse, así como petequias y hematomas fuera del lugar de la inyección, sí es conveniente acudir al médico.

¿Debo dejar los anticonceptivos orales si he recibido la vacuna AZ o la voy a recibir?

No hay motivos para dejar de tomar los anticonceptivos orales antes o después de la vacunación con AZ.

¿Me puedo vacunar si tengo problemas de coagulación de la sangre o antecedentes familiares de trombocitopenia?

Sí. Hasta la fecha no se han encontrado factores que predispongan o contribuyan a desarrollar este acontecimiento adverso.

Si ya he recibido una dosis de vacuna de AstraZeneca, ¿podré ponerme la segunda?

Sí, es lo deseable para conseguir la máxima protección que ofrece la vacuna.

¿Me pondrán otra vacuna diferente si ya estaba citado?

No. Si perteneces a un grupo al que estaba programada la vacunación con AZ, no está previsto utilizar otras vacunas. Recordemos: alcanzar rápidamente altas tasas de vacunación es la mejor manera de controlar el virus. No hay vacunas de primera o de tercera. La mejor vacuna es la que podamos ponernos aquí y ahora