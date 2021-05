No son proyectos de pollito: qué son en realidad las machas rojas que hay a veces en los huevos

Abres el huevo, lo viertes en un plato, lo miras y antes de empezar a batir, frenas en seco. Una mancha roja flotando en la clara.

¿Qué es exactamente? ¿Puedo comerme un huevo con manchas rojas? ¿Es verdad que son un pollito fallido?

Boticaria García ha respondido a toda esta batería de preguntas, y alguna más, en Zapeando (laSexta) y ha echado por tierra el famoso mito: "Un huevo con una mancha roja no es un huevo que ya ha sido fecundado".

¿Qué son las manchas rojas que flotan en los huevos?

Confirmado que es un mito, y que la mancha roja no es un proyecto de pollito, Boticaria García aclara que esa mancha roja es de sangre pero no resulta peligrosa si se come. "No pasa nada si te las comes aunque lo aconsejable es quitarla con el tenedor o con una cuchara", explica.

Las manchas se originan al formarse el huevo. "Mientras se completa la cáscara, los óvulos recorren el oviducto, que es como un túnel dentro de la gallina, que tiene nada menos que 60 centímetros. En ese se peregrinar del óvulo le puede pasar de todo", continúa Boticaria, y aclara: "El oviducto está a tope de vasos sanguíneos y alguno se puede romper". Así, las motitas rojitas "son restos de sangre porque se ha roto algún vaso".

No siempre esas motitas son rojas, pueden ser blancas o marrones, y esas motitas (que tampoco son peligrosas) pueden darse cuando se arrastra algún tejido del útero mientras se forma el huevo. Se llaman manchas de carne.

Por qué las manchas rojas se dan más en huevos blancos

Este tipo de manchas aparecen entre el 1 y 3% de huevos que se compran en los mercados. No es que sean tan poco frecuentes, es que los huevos se revisan antes de salir a la venta y se retiran cuando se detecta una mancha.

¿Cómo se hace eso si el huevo está cerrado? "Mediante una luz brillante que permite ver el interior del huevo a través de la cáscara", explica Boticaria García, que apunta que ahí está la clave de por qué son más habituales las manchas en los huevos morenos (18%) que en los blancos (0,5%).

En los segundos es más fácil detectar las alteraciones porque las manchas son más traslúcidas. "También son más habituales en los huevos de gallinas de granjas intensivas, porque son animales con más estrés, y aves mayores que están a punto de terminar su ciclo fértil", concluye.