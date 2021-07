No usar preservativo sin consentimiento, ¿es violación? Qué dice la Ley al respecto

Que Naím Darrechi haya contado con total normalidad que engaña a sus parejas sexuales diciéndoles que es estéril para que estas accedan a tener relaciones sin preservativo no solo ha generado un fuerte rechazo desde la opinión pública. Desde los organismos oficiales ya buscan depurar responsabilidades. La Ministra de Igualdad Irene Montero aseguraba que pondría el caso en conocimiento de la Fiscalía.

"Les digo, tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos", aseguraba Darrechi, dejando en evidencia que se trataba de una estrategia para no utilizar preservativo. Un engaño con el que intenta que las chicas acepten tener relaciones sexuales sin protección.

Ante la gravedad de las declaraciones, Montero explicaba que "quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión".

Para el caso de Darrechi el engaño debería considerarse como una manipulación del consentimiento, ya que si la mujer supiese la verdad -que no es estéril- probablemente no accedería a tener esa relación sexual. Así, el consentimiento sería nulo y por lo tanto sí sería un abuso sexual.

El responsable de Tribunales de laSexta, Alfonso Pérez Medina, asegura que "según el Código Penal, actualmente, cualquier acto que se realiza sin consentimiento puede ser constitutivo de delito".

Además, Pérez Medina explica que "si hay violencia o intimidación se considera agresión. Si no hay violencia o intimidación, sería un abuso" antes de revelar que ya existen muchas sentencias que condenan el denominado "'stealthing', que es la práctica de quitarse el preservativo en mitad de una relación sexual sin avisar a la pareja".

Tal y como citaba Montero, con la reforma del 'Solo Sí es Sí', no utilizar el preservativo sin consentimiento es una agresión sexual, ya que "desaparece la distinción entre abuso y agresión sexual", explica Medina. "A partir del momento en el que se apruebe esa ley, solo habrá agresiones sexuales", termina.