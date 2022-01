El 'zasca' de Ana Morgade a un usuario que le dice cómo tiene que vestir

Con más de 640.000 seguidores en Twitter y otros 620.000 en Instagram, Ana Morgade está acostumbrada a tener que lidiar con críticas y comentarios desagradables por parte de usuarios que se escudan en las redes sociales para decir lo que se les pasa por la cabeza, sea constructivo o no.

Como ocurre en la mayoría de estos casos, lo mejor es hacer oídos sordos (u ojos que no ven, en este caso) y no darle más bola a según que personas. Pero en esta ocasión Ana Morgade no ha querido quedarse callada ante el comentario de un usuario que ha criticado su forma de vestir.

"Eres un pibon, pero te empeñas en vestirte como mi tía en los años 80. ¿Qué es, para no fomentar el patriarcado o algo? Estabas mejor cuando te vestías de la década de 2020", le ha recriminado el individuo en cuestión.

A Ana Morgade no le ha hecho ninguna gracia que nadie le tenga que decir cómo tiene que vestir, y menos un señor que no conoce absolutamente de nada: "Hay algo anticuado en todo esto, querido, es decirle a una mujer cómo tiene que vestir. Ponte a la moda y tira a la basura esa actitud machirula, que ya no se lleva. Beso fuerte!".

Y para que no queden dudas de que no hace falta que ningún hombre vuelva a hacerle recomendaciones estilísticas a la presentadora de yu, No te pierdas nada, ha compartido la conversación con este usuario con un divertido "yo ya no me callo, chiquis".