El día que Ana Morgade pilló a sus vecinos en plena faena en el coche: "Pensé que era un perro grande atrapado"

Lorena Castell ha venido inspiradísima a yu, No te pierdas nada por los vaticinios del horóscopo y ha querido leerle el futuro a Victoria Martín y Morgade. ¿Tendrán suerte en el amor? "A mi casi siempre me acierta, a lo mejor es que soy muy optimista", dice Castell.

Empezamos hablando del horóscopo y seguimos con consejos sexuales para mejorar las relaciones sexuales en el coche. Sí, como lo lees: en el coche. ¿Habrá Lorena visitado muchos autocines? Elegir la privacidad es imprescindible para que la experiencia resulte o no satisfactoria. Mientras Lorena Castell asegura que ser visto puede ser "un aliciente", Morgade no lo tiene tan claro. ¿Por qué? Porque vivió una anécdota que sus vecinos no olvidarán en mucho tiempo.

Los vecinos de Morgade piensan que es 'voyeur'

"Hace unos meses estaba aparcando el coche con mi marido en el parking de nuestra casa. Y de repente en el coche de al lado a mi me pareció que había como un perro grande atrapado y yo pensé 'pobre perro, que se estará ahogando'. Entonces claro, como no llevaba las gafas, me quedé mirando mucho rato porque no entendía qué estaba viendo. Evidentemente no era un perro, era alguien de mi comunidad follando con alguien que no era de mi comunidad. Cuando comprendí lo que estaba pasando me fui y dije 'perdón, perdón'. Lo peor es que al día siguiente me encuentro en el parabrisas del coche un cartel que ponía 'hola vecina', ya sabes que mi pareja y yo follamos en el coche, si no te importa no te quedes mirando'", cuenta Morgade. "Pensaba que eras un perro", quiso contestarle, pero no tuvo oportunidad. ¡Pues nada, queda dicho desde la radio!

