Sam Smith, Suede, Izal y Supersubmarina principales nombres del DCODE 2015

El 12 de septiembre es la fecha escogida para la edición 2015 del DCODE Fest, que se celebrará como cada año en el recinto de la Universidad Complutense de Madrid.

La organización ha hecho pública la primera tanda de confirmaciones entre los que encontramos grandes artistas internaiconales como Sam Smith, Suede o The Vaccines; así como artistas nacionales encabezados por Supersubmarina e Izal.

LUGAR: Madrid (Campus de la Universidad Complutense)

FECHAS 12 de septiembre

CARTEL: Sam Smith, Crystal Fighters, Suede, Izal, Supersubmarina, The Vaccines, L.A., Wolf Alice, Circs Waves, Neuman, Second, Polock, Natalia Lafourcade, Hinds, The Unifished Symphaty, The Parrots, Trajano!... (más aristas por confirmar)

ENTRADAS: 39,99 €

MÁS INFORMACIÓN:

dcodefest.com

@dcodefest

CÓMO LLEGAR