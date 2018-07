Sonorama Ribera 2015

FECHAS: 12, 13, 14 y 15 de agosto

ARTISTAS RELEVANTES:

Vetusta Morla, Caléxico, Bambikina, Australian Blonde, Biznaga, Carlos Jean, Toundra , Angel Stanich, Grupo de expertos sol y nieve, Julián Maeso, La M.O.D.A., La Suite Bizarre, La Habitación Roja, Noreste, Reikiavik, Tórtel y Tulsa, Dorian, Rufus T. Firefly, Reina Republicana, Novedades Carminha, Pecker, Full, Los Vengadores, Nunatak, Señores, Sexy Zebras, Supertennis, The Trunks, Acróbata y Ara Musa. Mercromina, Marlango, Arizona Baby, Miguel Campello, Fetén Fetén, Los Nastys, Willy Naves, Zahara, Mucho, Neuman, Smile, Majestad, Belize, Bigott, Correos, Estrogenuinas, Jacobo Serra, Jero Romero, Kuve, The New Technocrats, Dinero, Clap Your Hands Say Yeah, The Royal Concept y más por confirmar.

PRECIO: Anticipadas: 52,00 € (Gastos de distribución: 1,20 €)

