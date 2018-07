The Black Eyed Peas y David Guetta visitan el Estadio Vicente Calderón de Madrid el 14 de julio

The Black Eyed Peas - The Beginning 2011 en Madrid / europafm

Fergie, Will.I.Am, Taboo y Apl.de.Ap. empezará el próximo 22 de junio su gira europea por todo lo alto: piensan llenar el Estadio de Francia en París durante tres días (con una capacidad de 80.000 personas). La gira The Beginning seguirá por Alemania, Reino Unido, Bélgica, Irlanda y aterrizará en Madrid el 14 de julio en un concierto organizado por Europa FM.

David Guetta abrirá el concierto con un set de 75 minutos lleno de grandes éxitos. David Guetta es uno de los productores musicales más solicitados del planeta, DJ de referencia de la escena house y dance en todo el mundo, y Número 1 indiscutible de las listas de venta de música electrónica. Entre sus muchos éxitos escucharemos las colaboraciones con Kelly Rowland When Love Takes Over, Flo Rida Club Can't Handle Me, Akon Sexy Bitch, Chris Willis y Fergie Gettin' Over You y un largo etc. Guetta ha producido también el super hit I Got A Feeling de The Black Eyed Peas.

Las entradas están a la venta desde el miércoles 1 de junio y durante el primer día se vendieron más de 15.000 localidades. Consigue la tuya a través de TicketMaster, Fnac, Carrefour y puntos habituales. El precio oscila entre los 40 euros y los 120 euros que cuesta la Platinium Zone. The Black Eyed Peas, que con su último superéxito The time (Dirty bit) se han convertido "en el grupo más bailado del mundo" y Mejor Grupo del Año en los Billboard Music Awards 2011, se encuentran ya en plena gira mundial de promoción de su sexto disco, The Beginning.