La actuación de Lady Gaga en 'Joker: Folie à deux', la segunda más esperada de 2024

Arrancamos 2024 con una larga lista de estrenos cinematográficos a la vista y también con esperadas actuaciones. 2024 se presenta como un año de cine en el que por fin veremos a Lady Gaga convertida en Harley Quinn en la película Joker: Folie à deux.

Su actuación es sin duda una de las más esperadas del año, hasta el punto que la revista especializada Variety ha hecho un ranking con las 51 que más interés despiertan y ha colocado a la actriz y cantante en segunda posición.

Lady Gaga, compañera de Joaquin Phoenix en la segunda parte de la cinta del director Todd Phillips, tiene solo por delante al actor Daniel Craig, que despierta gran interés por su personaje en la película Queer de Luca Guadagnino, (Call Me By Your Name).

1. Daniel Craig - Queer

2. Lady Gaga - Joker: Folie à deux

3. Pedro Pascal - Freaky Tales

4. Hugh Jackman - Deadpool 3

5. Cynthia Erivo y Ariana Grande - Wicked: Part One

6. André Holland – The Actor

7. Anya Taylor-Joy - Furiosa

8. Andrew Garfield - We Live in Time

9 Saoirse Ronan - Blitz

10. Mark Rylance - The Way of the Wind

Lady Gaga es Harley Quinn en la segunda parte de 'Joker'

Joker: Folie à deux es la segunda parte de la exitosa película Joker de 2019 y llega a los cines con un doble aliciente. Por un lado, descubrir cómo se ha convertido esta historia en un musical y por otro, ver a Lady Gaga recogiendo el testigo de Margot Robbie, que hizo de Harley Quinn en la película El Escuadrón Suicida de 2021.

"Había mucho en juego cuando se anunció que Todd Phillips dirigiría una nueva entrega de Joker (2019), que ganó dos de los 11 premios Oscar a los que optaba, incluido el de mejor actor (Joaquin Phoenix) y música original (Hildur Guðnadóttir). Añade a la megaestrella Lady Gaga asumiendo el papel de la excéntrica Harley Quinn (una vez interpretada exquisitamente por Margot Robbie) en esta rumoreada adaptación musical, y la expectación por su interpretación de la secuaz del personaje principal ha puesto a todos expectantes. ¿Quizás otro guiño actoral para acompañar el de Ha nacido una estrella (2018)? Los primeros rumores así lo sugieren", apunta la publicación.

La película de Joker: Folie à deux llega a los cines estadounidenses el 4 de octubre de 2024. En España aún no tiene fecha de estreno.