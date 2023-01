Adam Lambert, critica que Theo James ('The White Lotus') interprete a George Michael en su biopic

A Adam Lambert no le ha gustado que el protagonista de The White Lotus Theo James interprete al cantante George Michael en su biopic, y no se ha quedado callado.

Tras salir a la luz que el actor de Divergente se pondría en la piel del artista británico, el actual vocalista de Queen ha estallado y ha criticado públicamente su participación en el filme.

"Toma, otro hombre hetero interpretando a un icono gay", ha escrito en los comentarios de Instagram tras la noticia de The Daily Mail sobre la película, junto a un emoticono con los ojos en blanco.

Le hubiese gustado ocupar su lugar

Lambert saltó a la fama tras su participación en American Idol en el año 2009, y desde el año 2011 colabora con la legendaria banda Queen como vocalista del grupo, ocupando el lugar de Freddie Mercury, otro icono LGTBI de la música.

Hace tres años, en una entrevista con Metro, el artista, que forma parte del colectivo, confesó que le encantaría interpretar a George Michael si se hiciese un biopic sobre él: "Estaría guay, siento que no conocemos mucho sobre él. Para mi sería genial explorar de alguna manera la vida de George", expresaba. "Lo intentaía, sí, apuntadme", insistía.

Tras conocerse el deseo de Lambert de interpretar a George Michael, cabe la posibilidad de que, más allá de la indignación de que un actor heterosexual interprete a un artista gay, sienta celos de no ser él quien encarnará al cantante británico tras conocerse su deseo de interpretarlo.