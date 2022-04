Ainhoa Arteta desvela los dos abusos sexuales que han marcado su vida: "Me violaron"

Ainhoa Arteta ha sido la última invitada del programa de Bertín Osborne, donde ha aparecido totalmente recuperada de la enfermedad que casi le cuesta la vida.

En 2021, la cantante de lírica sufrió una parada cardiaca derivada de una infección renal, que afortunadamente acabó tan solo con la amputación de varios dedos de la mano pero que podría haber tenido un desenlace mucho peor. Así se lo ha explicado a Bertín Osborne, asegurando que los médicos le dieron "tres horas de vida".

Pero esta no ha sido la única experiencia negativa que ha marcado su vida. La soprano ha hablado de dos sucesos de lo más traumáticos relacionados con los abusos sexuales que le han condicionado por completo.

Víctima de abusos sexuales con seis años

Uno de ellos ocurrió cuando tenía seis años: "Yo iba a jugar con mis cromos, un tío me pidió que le ayudase a bajar los paquetes de casa de su madre y yo le hice caso".

Arteta ha continuado recordando que ese individuo hizo cosas "que no estaban bien" mientras ella subía las escaleras: "Me salvé gracias a mis gritos porque las vecinas salieron. Imaginaros cuál fue mi trauma que cuando llegué a casa me había defecado encima".

Desafortunadamente, Ainhoa no contó con ninguna ayuda profesional para tratar lo sucedido, y como era habitual en la época, su familia no quería que hablase del tema: "Mis padres lo único que decían era que no se hablase del tema para que se me olvidase".

Ainhoa Arteta: "Me violaron en Nueva York"

Años más tarde, cuando la artista estaba estudiando en Nueva York, volvió a ser víctima de otra agresión sexual todavía peor: "Al llegar Nueva York tuve un percance durísimo: me violaron".

Un día un hombre persiguió a Ainhoa en el recorrido que hizo desde el metro hasta su casa, y consiguió colarse entre las dos puertas de su apartamento: "No sé si estuve una o dos horas tirada en el suelo y no podía reaccionar, solo temblar".

Ainhoa Arteta // GTRES

Aún con haber vivido estos duros momentos, Ainhoa le ha confesado a Osborne que se siente una persona afortunada, ya que ha cumplido su sueño de dedicarse a la música y ha sido madre de sus hijos Sarah e Iker.

Sin embargo, ha asegurado que estos sucesos traumáticos le han marcado de por vida: "Estas cosas te dejan muy marcada, y ahora no aguanto ni un susto. Estoy convencida de que estos dos episodios de mi vida han hecho que sea mucho más reticente a las relaciones".