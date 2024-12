Alaska habla abiertamente de su bisexualidad: "Las chicas me gustan, pero yo me enamoro de los chicos" | ANTENA 3

Alaska ha ido a divertirse a El Hormiguero a presentar el documental sobre su vida, Alaska Revelada, y Pablo Motos le ha sacado el tema de su sexualidad, del que indaga abiertamente en su película.

Y es que la cantante se considera bisexual, pero diferencia lo que le gustan de las mujeres frente a lo de los hombres. Para ello ha comenzado a contar cómo vivió con naturalidad desde pequeña su propia sexualidad: "A los doce años, al ver a David Bowie, entendí que el mundo es de una amplitud de miras increíble".

"Con 12 años no sabía ni lo que me gustaba, aunque los hombres me han gustado siempre. Pero pensé que si esos chicos que me gustaban tanto hablaban de bisexualidad, es que era posible", ha reflexionado en el programa de Antena 3.

Así, la intérprete de Dramas y comedias abrió "una ventana de posibilidades": "Con el tiempo y con la vida confirmas que es una posibilidad que me gusta, pero es verdad que con las chicas es una cosa estética".

De esta forma, Alaska ha diferenciado: "Ellas me gustan, me parecen monísimas y cuando alguna vez he estado con alguna me ha parecido maravilloso, pero yo me enamoro de los chicos. Mis relaciones son con hombres".