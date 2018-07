Alejandra Castelló confiesa cómo salió del armario

Alejandra Castelló, mano derecha de Javier Cárdenas cada mañana en el morning show de Europa FM Levántate y Cárdenas, ha explicado en su canal de Youtube cómo vivió su sexualidad cuando todavía era una niña.

La colaboradora de Hora Punta ha tomado la decisión de contar su experiencia a petición de sus seguidores, que querían saber cómo ha sido su experiencia. El desparpajo y la naturalidad que caracteriza a Castelló es uno de sus puntos fuertes, algo que ha provocado que muchos fans la vean como un ejemplo.

Aunque tardó años en darse cuenta de que era bisexual, asegura que desde pequeña notaba algo. "No me fijaba demasiado en los tíos, pero no le di importancia, por la edad", asegura.

La reportera ha explicado además que la televisión jugó un papel importante a la hora de determinar su sexualidad con claridad. Mientras sus amigas seguían el fenómeno de la serie 'Compañeros' y se derretían por Quimi, ella prefería más a Valle. La pareja de jóvenes de la serie de Antena3 se convirtió en un símbolo de amor para una generación entera de estudiantes. Ahí comenzó todo.

En la pequeña pantalla también se fijó en Alyssa Milano, que interpretaba a Phoebe en 'Embrujadas'. "Tenía un póster de su personaje y a veces le daba un beso antes de irme a dormir", confiesa la joven.

De otra serie mítica, 'Hospital Central', ha asegurado que supuso un punto de inflexión en su vida. Patricia Vico interpretaba a Maca, una mujer lesbiana que se enamoraba de una compañera de trabajo. "Patricia Vico y su personaje cambiaron mi vida, la serie me marcó un antes y un después", asegura. "Hay que felicitar a los guionistas por tratar el tema con tantísimo cariño, consiguieron que Maca fuese todo un referente para nosotras, es algo que nunca se había hecho en la tele", confiesa.

Según cuenta, Alejandra aceptó rápidamente cuál era su sexualidad. Salió del armario pronto, tanto con sus amigos como con su familia. "Sí fue muy fácil pero se que no todos han tenido la misma suerte", dice. Por eso mismo deja en Youtube su testimonio, para que cualquiera que necesite consejo pueda escuchar su experiencia.