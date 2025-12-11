Alejandro Sanz estrenará su documental 'Cuando nadie me ve' en enero de 2026

Alejandro Sanz siempre ha sido una persona que no ha tenido problemas en compartir su vida personal, pero en su serie documental, Cuando nadie me ve, podremos ver aún más aspectos íntimos de la vida íntima del artista y cómo estos han afectado a su carrera.

El documental estará disponible el 27 de enero de 2026 en Movistar Plus+, pero se desconoce de cuántos episodios contará y si se publicarán todos el mismo día. Álvaro Ron ha sido el director encargado de este proyecto, el cual ha buscado plasmar cómo el artista batalla por mantener en equilibrio entre su vida privada y su amor por la música.

"Alejandro Sanz, el artista español de pop más reconocido de todos los tiempos, admite que expresa mejor sus sentimientos con su música que al hablar. Quizá eso es lo que siempre me ha intrigado de una leyenda que ha concedido miles de entrevistas en su carrera, pero prácticamente no ha hablado de su vida personal", comentó el director.

El cantante ha anunciado a través de un video en sus redes sociales la fecha de estreno y ha confesado que incluso él se ha sorprendido con el resultado final.

Además, según se ha confirmado, la serie cuenta con un total de 200 horas de grabación, entre las que se incluyen testimonios de figuras como Rosalía, Juanes, Shakira, Luis Fonsi, Laura Pausini, Juan Luis Guerra o Nathy Peluso.

El momento perfecto en su carrera

Este documental llega además en un momento muy especial de su carrera en el que acaba de estrenar su disco extendido ¿Y ahora qué +?, el cual cuenta con colaboraciones con artistas como Rels B, Shakira, Emilia o Manuel Turizo.

Este álbum ha supuesto además una transformación para el artista, no solo a nivel musical, sino también como persona.

"Ha sido un viaje emocionante, a veces divertido y a veces difícil. Pero qué somos si no luz y oscuridad. Espero que lo disfruten", declaró el artista en relación con el documental.

Sin embargo, esta no ha sido la primera vez que Alejandro Sanz publica un documental, sino que ya estrenó Lo que fui es lo que soy en 2018 y El mundo fuera en 2020.

Ahora, el artista tiene por delante una gira mundial con la que ha hecho 31 sold-outs y que promete ser todo un hito en su carrera.