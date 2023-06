Alfred García hace historia en 'Tu cara me suena' con su imitación de Michael Jackson

Edu Soto, Angy Fernández, Blas Cantó, Fran Dieli, Agoney y también Alfred García. La historia de Tu cara me suena ha dejado grandes imitaciones de Michael Jackson y, sin duda, una de las mejores ha sido la del artista catalán, concursante de la décima edición del programa de Antena 3.

El cantante brilló en la gala de este viernes 2 de junio al imitar al Rey del Pop cantando Billie Jean en su actuación durante el Michael Jackson: Especial 30 Aniversario, una serie de dos conciertos de Michael Jackson que tuvieron lugar en el Madison Square Garden en Manhattan, Nueva York, el 7 y 10 de septiembre de 2001. Fue la última vez que cantó Billie Jean, la canción con la que en 1983, en el Motown 25: Yesterday, Today, Forever, mostró por primera vez al mundo el moonwalk.

Alfred García bordó este paso de baile, los movimientos del cantante, su voz y también su look. El equipo de caracterización logró clavar el parecido e hizo así que la actuación fuese mágica.

Al terminar, sus compañeros se pusieron ven pie para aplaudirlo, el público coreó su nombre y a Àngel Llàcer le costó cerrar la boca. "A mí me alegra y me hace feliz cuando alguien se esfuerza por hacer algo y le sale bien. Yo sé que para ti era un reto y cuando has salido allí y el público aplaudía tan fuerte fue el preludio de que algo mágico iba a pasar. Yo te digo que esta actuación ha sido una de las mejores que he visto en 10 años de Tu cara me suena", le dijo.

Una opinión parecida ha compartido Carlos Latre que aseguró que durante la actuación Alfred desapareció: "Por momentos ha sido el Rey del Pop, absolutamente. Ha sido alucinante, maravilloso, uno de los números que se va a recordar en la historia". "Yo te he visto Alfred que no pensaba jamás que pudieras hacer algo tan difícil como lo que has hecho", le dijo Lolita. "Yo tampoco", apostilló Alfred.

Los cuatro miembros del jurado le dieron un 12 y el público hizo lo propio. Alfred terminó como ganador de la gala, lo que ha tenido un efecto directo en la clasificación general. Ahora es cuarto por delante de Merche.

En la gala 11 de Tu cara me suena Alfred deberá imitar a The Animals.