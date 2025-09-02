Amaral inaugura la temporada de 'El Intermedio' al ritmo de 'Dolce Vita' | El Intermedio/La Sexta

El Intermedio de El Gran Wyoming y Sandra Sabatés es uno de los programas más veteranos de la televisión en España, con decenas de secciones creadas desde sus inicios en 2006. En la pasada temporada, el programa inauguró la sección Wyoming, te necesito, en la que el presentador hacía frente a bulos al ritmo de Te necesito, la canción de Amaral que empleaban como cabecera de la sección.

Un guiño al grupo zaragozano que sus propios protagonistas han querido devolver al inicio de la nueva temporada, llevando su Dolce Vita en directo al plató de El Intermedio.

Una canción para reactivar a un Gran Wyoming "agotado con tanta información" y que sin duda ha emocionado a todos los presentes.

"El álbum habla de la belleza de vivir", ha explicado Eva Amaral, "la alegría de vivir". ¡No hay mejor forma de empezar una nueva temporada!