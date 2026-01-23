'Ídolos', la película que unió a Ana Mena y Óscar Casas: así nació su amor durante el rodaje

Los rumores sobre el romance de Ana Mena y Óscar Casas empezaron a circular en diciembre de 2024. En verano de 2025, ambos hicieron pública su relación al compartir imágenes juntos en redes sociales, aunque no han empezado a hablar de su historia hasta la promoción de Ídolos, la película que los unió profesional y personalmente.

Este viernes 23 de enero, el largometraje se estrena en cines. Óscar Casas y Ana Mena interpretan a los protagonistas, mientras Claudio Santamaria y Enrique Arce completan el reparto principal. "Edu es un joven piloto de motos muy agresivo en quien ningún equipo confía", dice la sinopsis. "Eli le ofrece una oportunidad con la condición de que sea su padre quien le entrene. [...] Aunque Edu odia a su padre por haberle abandonado, sabe que sólo con él puede llegar a alcanzar su sueño. Edu se someterá al estricto control de preparación que le exige Antonio, el cual incluye dejar a un lado el amor… Hasta que conoce a Luna".

Los actores trabajaron con profesionales de MotoGP, quienes les dieron consejos para su papel. "La verdad es que están obsesionados con las motos", explicó Óscar Casas en su visita a Cuerpos especiales con Ana Mena. De hecho, el madrileño confiesa que habla con Jorge Martín de vez en cuando.

Así surgió el amor entre Ana Mena y Óscar Casas

Ana Mena y Óscar Casas comenzaron a ser pareja durante el rodaje de Ídolos, aunque ya habían coincidido antes de trabajar juntos en la película. "Nos conocimos un día en un rodaje con una marca, y luego jamás nos vimos hasta la peli", explicó la cantante en El Hormiguero.

En el primer encuentro "había buen rollo", pero fue en los ensayos y el rodaje cuando empezaron a conocerse más. "Ha sido una película muy larga, cuatro meses en total, entonces hay muchos momentos de espera en los que te sientes solo y ahí tu compañero, claro...", dijo el madrileño desde el humor. "Tuve suerte con mi compañero", admitió la cantante.

A Óscar Casas le empezó a gustar la malagueña. "Ana es majísima con todo el mundo, y yo le decía a mi madre que yo no le gustaba absolutamente nada", confesó. Por su parte, la actriz no vio ninguna señal: "Yo no me estaba dando cuenta de nada, y él lo hacía supereducado".

Ana Mena confesó que el equipo de vestuario le chivó que Casas estaba detrás de ella. Eso pasó en una fiesta en Italia, y de ahí la malagueña hizo de guía al actor en Roma. También en El Hormiguero, la pareja desveló dónde se dieron su primer beso: en Missano (Italia).

'Ídolos', una historia de superación con romance

Ídolos es una coproducción entre España e Italia. Bajo la dirección de Mat Whitecross —cineasta con experiencia en videoclips, documentales y ficciones—, el largometraje narra la evolución personal y profesional de Edu (Óscar Casas), un joven repartidor de comida que sueña con ser piloto de MotoGP. Se trata de una historia de superación con romance, conflicto familiar, trauma y acción.

Más allá de que Ídolos haya unido sentimentalmente a sus protagonistas, la película supone el primer papel protagonista de Ana Mena en la gran pantalla. Interpreta a Luna, una tatuadora profesional y un amor imposible para Edu, ya que su entrenador —que también es su padre— le prohíbe mantener relaciones con mujeres mientras se prepara para los campeonatos. "Cualquier chica que merezca la pena te pedirá algo que no puedes darle: tiempo", dice. Por supuesto, él hace caso omiso.