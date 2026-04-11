La impresionante imitación de María Parrado a Ana Mena en 'Tu cara me suena'

María Parrado se lleva la primera victoria de la edición en una gala llena reencuentros, humor y show | José Irún

María Parrado ha arrasado en la primera gala de Tu cara me suena 13. La cantante de 24 años tenía un gran reto por delante: imitar a Ana Mena cantando Carita triste, su colaboración con Emilia.

Sus voces han sonado casi idénticas, algo que le ha permitido llevarse la victoria de la noche con la máxima puntuación posible: 24 puntos, 12 del jurado y 12 del público.

"No esperaba menos de María Parrado", ha valorado Chenoa tras su actuación. "Es una voz muy portentosa de este país. Ana Mena es complicada, tiene mucha voz aireada, y tú tienes mucha máquina [en la voz] para hacer un montón de imitaciones que nos van a dejar con la boca abierta".

Por su parte, Lolita ha querido hacer referencia a la victoria de María Parrado en La Voz Kids 2014, donde Rosario fue coach: "Te voy a decir una cosa. Si estuviera mi hermana aquí, te diría lo mismo que te dijo aquella vez: 'Eres una monstrua'. Y, por lo tanto, tendrás una buena puntuación".

Tras su actuación, la concursante ha querido contar una anécdota con Ana Mena un poco accidentada, pues la cantante le rompió sin querer un trozo de diente... "Ella no lo sabe. Un día, después de su concierto, iba a saludarla, pegó un codazo, yo tenía un botellín de cristal y... me rompió la paletita. Un trocito Pero, mira, hoy soy Ana Mena y tengo una sonrisa perfecta", ha recordado Parrado.

Tras recibir los 3.000 euros del premio, la ganadora ha querido hacer su donación a FEDER: "Se lo quiero dedicar a mi padre, que ya no está conmigo, pero siempre va a estar. Él tuvo una enfermedad rara, así que quería dárselo a FEDER, que es una asociación que ayuda a todas las personas con enfermedades raras. Más de tres millones de personas tienen este problema".