Ana Milán le tocó la fibra sensible a Joaquín en su entrevista en el programa Joaquín, el novato.

La actriz iba a responder preguntas y acabó haciéndole tres al presentador que lo llevaron a las lágrimas. Joaquín se rompió cuando Ana Milán le presentó una situación hipotética.

"Imagínate que hoy acaba tu carrera como futbolista", le dijo Ana Milán antes de lanzar las tres preguntas:

"¿Puedes pensar en las tres personas a las que se lo agradecerías?”

“¿Y las razones que darías para agradecérselo?"

"¿Y puedes recordar los madrugones, los llantos...?”.

Joaquín respondió a la primera con un "lo tengo muy claro" pero cuando llegó la tercera pregunta se rompió.

Joaquín se emocionó al recordar a su tío Joaquín El Chino.

“En mi vida hay una persona muy importante que ha sido mi tío, y la pena que me llevo en esta vida es que no me vio triunfar como futbolista. Se murió antes. Se lo agradecería a él. Me pagaba los gastos cuando firmé con el Betis, porque mi padre no podía pagarle a los ocho hermanos. Me ayudó tanto, me acompañó tanto, creyó tanto en mí...", le dijo al recordar a esa persona de su familia que encabeza la lista de gente clave en su carrera.

No es la primera vez que Joaquín llora al recordar a su tío, su ángel de la guarda, lo hizo también con Toñi Moreno en Canal Sur.

"No tenía hijos. Siempre vivió con mi tía Isabel y fue como un padre para nosotros. Nos hemos criado entre mi casa y la casa de él", le contó. "Ha sido para nosotros lo más grande".

El Chino costeó los gastos de Joaquín porque su padre no podía hacer frente a los gastos que arrastraban la carrera futbolística de sus hijos Ricardo y Joaquín. "Me dijo: 'Joaqui, si tú quieres jugar yo te lo pago", recordó el futbolista sobre cómo su tío asumió los costes.