Artistas granadinos que echaremos de menos en la gala de los Premios Goya 2025

Granada es la tercera ciudad andaluza que acoge la celebración de los Premios Goya, después de Málaga (2020 y 2021) y Sevilla (2019 y 2023).

La organización de la gran noche del cine español este 2025 dejará en la ciudad un impacto económico de casi 85 millones de euros, según La Razón. La ocupación hotelera rondaba, una semana antes, el 90%, y se han generado 600 nuevos empleos. Pero sin lugar a dudas, más allá de la marca económica, el paso de los Goya por Granada dejará una gran huella cultural.

Las actuaciones musicales de la ceremonia son uno de sus grandes atractivos. Alejandro Sanz, Amaral, Rigoberta Bandini,Zahara y Dora se subirán al escenario del Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada para deleitar al público con su arte, pero no serán los únicos.

El talento granadino llegará de la mano de Miguel Ríos, Dellafuente, Lola Índigo y Estrella, Kiki y Soleá Morente. Los seis forman parte de la historia artística de la ciudad, y comparten valores comunes a pesar de que pertenezcan a universos musicales diferentes. La Academia de Cine consigue, de esta manera, celebrar la diversidad y realzar la riqueza artística de una ciudad con identidad propia.

No es fácil cerrar un plantel musical de estas características. La escaleta del evento limita el tiempo que se puede dedicar a cada show, y la disponibilidad de cada uno es determinante, pero no podemos evitar echar de menos en el cartel a un buen puñado de artistas granadinos que han marcado un antes y un después en la historia musical de la ciudad.

Los Planetas

La de Los Planetas es la ausencia más sonada, sobre todo porque Segundo Premio, "es una película sobre la leyenda de los Planetas". Así la describía su director, Isaki LaCuesta, en una entrevista con Onda Cero tras el revuelo causado por la mezcla de realidad y ficción.

El film, ambientado en la Granada de los 90 justo antes de una de las grandes crisis del grupo, ha sido seleccionado para representar a España en los Premios Oscar y atesora 11 nominaciones en los Goya. A pesar del reconocimiento, a Jota, líder y vocalista de la formación, no le ha gustado la película, tal y como desveló el productor Cristóbal García.

Lori Meyers y Niños Mutantes

Si han sido tanteados o no para participar en los Goya es algo que se desconoce, pero no cabe duda de que tanto Niños Mutantes como Lori Meyers son un referente en la cultura de la ciudad. Su ausencia en la gala no resta importancia al impacto que tienen en la escena musical desde los años 90.

Young Beef y La Zowi

Son de Granada, pertenecen a la esfera más underground y moderna, y además son pareja y padres de un hijo, Romeo. Aunque cabría pensar que sus géneros —el rap, el trap y el urbano— , no tiene hueco en una ceremonia como la de los Goya, haberlos incluido significaría romper las barreras y derribar los estereotipos en un paso para acercarse a las nuevas generaciones.

Eskorzo

La banda granadina formada en 1995 sentó las bases del movimiento Mestizo con su primer disco Mundo Bullanga. Desde entonces, continúan incombustibles en la escena musical andaluza. Su último disco, Historias de amor y otras mierdas, lo editaron en 2023.