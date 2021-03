El mítico programa de televisión que estuvo a punto de presentar Emilio Aragón

Emilio Aragón ha presentado programas míticos de televisión y pudo haber sido la imagen del concurso más famoso de los 80. Emilio Aragón pudo presentar el Un, dos, tres... responda otra vez. Su edad se lo impidió.

"Lo podrías hacer, pero eres demasiado joven", contó que le dijo Narciso Ibáñez Serrador, creador del formato. Cuando el casting tenía sólo 26 años. Era 1985. Mayra Gómez Kemp, presentadora en ese momento, tenía 37.

El presentador relató el episodio este martes en una entrevista con Dani Rovira. "Recuerdo que me dijo que me pusiera gafas. Yo me las puse porque tenía miopía y astigmatismo", continuó explicando sobre la prueba de la que salió sin puesto de trabajo pero con una de las señas de identidad de sus primeros años en televisión.

Un año antes de presentarse al casting, Emilio Aragón había hecho un cameo en el concurso, en el programa emitido el 9 de noviembre de 1984. Fue su único paso por el formato.

Cuántos años tiene Emilio Aragón

Emilio Aragón era demasiado joven en 1985 y ahora tampoco es que parezca mucho mayor que entonces. Su última aparición en televisión llevó a muchos a preguntarse cuántos años tiene, los años no parecen pasar por él.

Nació el 16 de abril de 1959. Esto quiere decir que tiene 61 años y que pronto cumplirá 62. De hecho ya es abuelo. Tiene tres nietos. Los tres son hijos de su hija mayor Icíar, nacida en 1985. Los otros dos, Macarena (1988) e Ignacio (1995), no tienen descendencia.